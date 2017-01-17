Студенты пытаются разобраться в новых стипендиях

Количество стипендиатов уменьшится на треть?

Реформа была принята в спешке?

Контролировать прозрачность будут студенты

Правительство утвердило новый Порядок назначения и выплаты стипендий. Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, новый алгоритм начисления стипендий разработан вместе со студентами и касается студентов-бюджетников – учащихся ПТУ, высших государственных и коммунальных учебных заведений, аспирантов и докторантов. Теперь академические стипендии будут назначать в соответствии с рейтингом успеваемости, который вузы должны обнародовать на своих веб-сайтах. Рейтинги будут составлять вузовские комиссии, наполовину состоящие из студентов – представителей студенческого самоуправления, первичных профсоюзных организаций и аспирантов. Рейтинговый балл будет рассчитываться на основании достижений студента в последнем учебном семестре по каждому предмету (не менее 90% – это успеваемость, в остальных 10% учитывается научная или творческая активность студента, участие в общественной и спортивной жизни вуза).Минимальную стипендию будут назначать тем, кто занимает в рейтинге высокие позиции. Для тех, кто совсем «наверху», положена повышенная на 45,5 % стипендия.Один из главных плюсов изменений – повышение стипендии (у технарей она будет выше, чем у гуманитариев), отмечают в вузах.– Если в 2016 году размер минимальной стипендии в нашем университете составлял около 820 грн., то в 2017 году она увеличится до 1100 грн. для студентов, которые обучаются общим специальностям, а для изучающих точные науки и технические специальности (математику, физику) в силу дефицита таких специалистов – до 1400 грн. Максимальная стипендия – 1600 грн. будет назначаться круглым отличникам, – говорит ректор Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды Иван Прокопенко.Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, новая система начисления стипендий должна мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Для этого в бюджете 2017 года фонд стипендий был увеличен на 580 млн грн. Новые академические стипендии начнут выплачивать с февраля 2017 года, но студенты до сих пор не могут разобраться в новшествах, которые должны их мотивировать.Иван Прокопенко уверен, что новый порядок на количестве стипендиатов не отразится.– В нашем вузе количество студентов, получающих стипендии, по сравнению с предыдущими годами не уменьшится: столько же студентов получали у нас стипендии и до сих пор, – говорит Иван Прокопенко. – Круглые отличники смогут рассчитывать на максимальную стипендию, а их у нас не так уж и много — 20-25% от общего количества студентов.Между тем студенты некоторых харьковских вузов жалуются – во время нынешней зимней сессии их специально «резали» на экзаменах, чтобы лишить стипендии.– Студенты встревожены, – делится председатель профсоюзной организации студентов ХНУ им. В.Н. Каразина Сергей Махновский. – Раньше в соответствии с Законом «О высшем образовании» стипендией были обеспечены от 66 до 75% студентов-бюджетников, теперь же количество стипендиатов определяется постановлением Кабмина, и получать выплату будут лишь 40-45% учащихся.По его словам, в профком обращаются многие студенты с вопросом, кто же теперь имеет право на стипендию?– Неизвестна и сумма, которую дадут вузу на стипендии, на какое количество она будет рассчитана – 40 или 45% бюджетников? – говорит Сергей Махновский. -- Кроме того, необходимы пояснения к постановлению Кабмина, поскольку непонятно, как формируется рейтинговый балл, по каким критериям будут определять особо успешных студентов. Порядок определения рейтингового балла должно дать Министерство образования и науки, но этого документа пока нет. Позиция нашего профсоюза заключается в следующем: должны выполняться нормы Закона Украины «О высшем образовании», где четко прописано, что размер стипендии должен равняться прожиточному минимуму.Разработчики нового подхода к начислению стипендии аргументируют изменения тем, что наконец-то они станут справедливыми.– Количество студентов, получающих стипендию, уменьшится в 1,5-2 раза, зато при этом стипендии вырастут в 1,5-2 раза в зависимости от специальности. Мне кажется справедливо, что стипендию будут получать 45% лучших студентов вуза и размер стипендии будет выше, – считает замглавы общественного совета при МОН Никита Андреев. – Раньше отличник получал почти такую же стипендию (всего лишь на 70 грн. больше по сравнению со студентом, который едва вытягивал успеваемость на 4 балла. Теперь же студенты, которые действительно хорошо себя проявили, будут получать не прежние 800 гривен, а 1100-1400 грн., а у отличников будет достойная прибавка за успеваемость в 200-500 грн. в зависимости от приоритетности специальности.При этом он тоже находит недостатки в процедуре внедрения новшеств.– К сожалению, вопрос о стипендиях регламентируют четыре принятых в один день постановления Кабмина (1043, 1045. 1047 и 1050). На мой взгляд, они написаны в спешке и не очень качественно, поэтому разобраться в этих документах очень сложно не только студентам – к нам обращаются даже администрации университетов, – говорит Никита Андреев. – Кроме того, мы возмущены и тем, что порядок начисления стипендий довели до вузов слишком поздно – буквально за несколько дней до момента, когда его нужно было применять, в итоге вузы не успевали начислить стипендии по новой системе, а студенты, сдавая зимнюю сессию, не знали, на что им рассчитывать. Кроме того, в постановлениях упустили один важный момент. Поскольку не создан порядок определения рейтинга студентов, сейчас во многих вузах рейтинги составляются по пятибалльной шкале. Но мы считаем, что от этой системы пора уходить, поскольку она не репрезентует действительные знания студента. Нужно составлять рейтинги по 100-балльной системе, поскольку и 84 балла, и 79 баллов по 100-балльной шкале – это четверка по пятибальной системе, но уровень знаний может быть разным.Никита Андреев не исключает и махинаций с начислением стипендий.– Вузам дается больше самостоятельности, поэтому на местах могут происходить махинации. Но чтобы этого не случилось, мы внесли предложение – не менее 50% членов стипендиальной комиссии должны составлять представители студенческого самоуправления и профсоюзов. В случае попыки каких-то махинаций они будут блокировать решение комиссии.– Подход к начислению стипендий по рейтингу мне нравится, но делать выводы еще очень рано, – говорит зампредседателя – руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев. – Когда мы поймем процедуру и механизм, который утвердят вузы, – а многие их уже утвердили – можно давать оценку. Теоретически определенные вопросы есть, но я видел схемы и специальные формулы, по которым будет просчитываться рейтинг, и мне кажется, что это демократично: рейтинг работает на студента, если он учится, если у него есть достижения в науках, в общественной жизни, в спорте.