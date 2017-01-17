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Харьковский «Витязь» оказался последним

Харьковский «Витязь» оказался последним
В матче 30-го тура чемпионата Украины по хоккею харьковский «Витязь» на арене «Салтовский лед» уступил криворожскому «Кривбассу» — 1:8.
На эту встречу харьковских хоккеистов вывел новый главный тренер — бывший капитан «Витязя» Алексей Дазаренко, который в декабре завершил карьеру игрока. Кстати, на предыдущий поединок, с треском проигранный в Кременчуге одноименному местному клубу — 1:18, харьковчане отправились вообще без тренера, а его функции тогда выполнял администратор команды.

В матче с «Кривбассом» хоккеисты «Витязя» сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности только до середины первого периода, на 11-й минуте пропустили острую атаку гостей, которую завершил точным броском Евгений Секирко, — 0:1. На 16-й минуте он оформил дубль — 0:2, а за 27 секунд до первого перерыва Иван Пидгурский довел счет до 0:3. Первая половина второго периода прошла без заброшенных шайб, а во второй гости снова трижды поразили ворота Александра Томашука. На 31-й минуте Евгений Секирко оформил хет-трик, использовав численное преимущество «Кривбасса» в два полевых игрока, — 0:4, на 35-й отличился Алексей Ворона — 0:5, а на 38-й после броска Ярослава Свищева счет уже стал 0:6. В начале третьего периода в ворота «Кривбасса» вместо Андрея бесхлебного встал Алексей Коржиков, а его партнер Валентин Алексюк на 45-й минуте снова огорчил Александра Томашука — 0:7. Лишь после этого, на 52-й, когда «Витязь» имел численное преимущество, Вадим Нестерук с передачи Романа Кривды забросил единственную ответную шайбу — 1:7. А точку в этом матче поставил на 53-й минуте белорусский легионер «Кривбасса» Александр Михеенок, еще в декабре выступавший за «Витязь», — 1:8.

В тот же день в другом матче 30-го тура «Белый Барс» у себя в Белой Церкви выиграл у столичного «Дженералз» — 5:4 и обошел в турнирной таблице харьковчан, опустив их на последнее, шестое место. У «Витязя» после 26 матчей осталось 12 очков, а у «Белого Барса» после 27 поединков их стало 14. Два очередных поединка «Витязь» проведет на выезде. 19 января он снова встретится с «Кривбассом», но уже в Кривом Роге, а 22 января в Белой Церкви подопечные Алексея Лазаренко сразятся с «Белым Барсом».

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