В течение шести дней на Земле будут бушевать магнитные бури

Солнце взбунтуется против Земли – с 17 по 22 января вся планета ощутит влияние магнитных бурь.

Такие продолжительные магнитные бури не лучшим образом повлияют на людей пожилого возраста, а также людей с хроническими заболеваниями. Усилятся боли в суставах, головные боли, а также ухудшится настроение у тех, кто плохо справляется со стрессом.По словам ученых, негативное влияние магнитных бурь ощутят на себе 90% метеочувствительных людей и до 5% людей, которые устойчивы к природному явлению.Пережить шесть дней бурь поможет отдых и сон, позитивный настрой, приятное общение с людьми, медитации. И самое главное – надо изо всех сил избегать переутомления организма, отказаться от алкоголя и медпрепаратов, которые имеют сильные побочные действия.А еще – быть осторожными, дипломатичными, благоразумными и предусмотрительными во всем: общении с людьми и коллегами, не проявлять негативных эмоций.