Харьков признан самым криминогенным украинским городом в Восточной Европе

Харьков, Киев и Львов вошли в десятку наиболее криминальных мегаполисов Восточной Европы по версии Numbeo, рейтинг опубликован на официальном сайте ресурса.

Харьков находится на второй строчке рейтинга с индексом 50,91, Киев - на третьей с индексом в 49,89 и Львов - на девятой с индексом 40,87.Первую строчку рейтинга занял Российский Екатеринбург индекс 51,20.В общеевропейском рейтинге на этом же сайте Харьков находится на 14-й позиции, Киев - на 17-й, а Львов - на 45-й. В первую тройку самых криминальных европейских городов входят Лунд (Швеция), Неаполь (Италия) и Марсель (Франция).Сообщается, что рейтинг основан на результатах опроса посетителей сайта Numbeo. В вопросах учитывается безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице и т. п.Согласно формуле определения рейтинга ниже 20 считается очень низким, с 20 до 40 – низким, с 40 до 60 – умеренным, с 60 до 80 – высоким, более 80 – очень высоким.