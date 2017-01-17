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Харьков признан самым криминогенным украинским городом в Восточной Европе

Харьков признан самым криминогенным украинским городом в Восточной Европе
Харьков, Киев и Львов вошли в десятку наиболее криминальных мегаполисов Восточной Европы по версии Numbeo, рейтинг опубликован на официальном сайте ресурса.
Харьков находится на второй строчке рейтинга с индексом 50,91, Киев - на третьей с индексом в 49,89 и Львов - на девятой с индексом 40,87.

Первую строчку рейтинга занял Российский Екатеринбург индекс 51,20.

В общеевропейском рейтинге на этом же сайте Харьков находится на 14-й позиции, Киев - на 17-й, а Львов - на 45-й. В первую тройку самых криминальных европейских городов входят Лунд (Швеция), Неаполь (Италия) и Марсель (Франция).

Сообщается, что рейтинг основан на результатах опроса посетителей сайта Numbeo. В вопросах учитывается безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице и т. п.

Согласно формуле определения рейтинга  ниже 20 считается очень низким, с 20 до 40 – низким, с 40 до 60 – умеренным, с 60 до 80 – высоким, более 80 – очень высоким.

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