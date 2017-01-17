Украина

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Верховная Рада приняла закон об электронном билете

Верховная Рада приняла закон об электронном билете
Верховная Рада во втором чтении и в целом  265 голосами приняла закон №4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте".
Согласно закона теперь местные органы самоуправления получают полномочия вводить электронные билеты в городском пассажирском транспорте независимо от формы собственности.

Тем, где будет введена автоматизированная система учета оплаты проезда, льготные категории пассажиров должны быть обеспечены электронными билетами.

В пояснительной записке значится, что существующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и имеет много недостатков. В частности использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, а вместе с тем и оборот наличных.

Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальных обращение денежных средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

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