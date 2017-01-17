Верховная Рада приняла закон об электронном билете

Верховная Рада во втором чтении и в целом 265 голосами приняла закон №4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте".

Согласно закона теперь местные органы самоуправления получают полномочия вводить электронные билеты в городском пассажирском транспорте независимо от формы собственности.Тем, где будет введена автоматизированная система учета оплаты проезда, льготные категории пассажиров должны быть обеспечены электронными билетами.В пояснительной записке значится, что существующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и имеет много недостатков. В частности использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, а вместе с тем и оборот наличных.Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальных обращение денежных средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.