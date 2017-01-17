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В Чернобыле собираются строить солнечные электростанции

В Чернобыле собираются строить солнечные электростанции
Завершился первый этап сбора заявок от инвесторов на строительство объектов возобновляемой энергетики в зоне отчуждения, в целом поступило 39 инвестиционных проектов от компаний из разных стран мира.
"Мы получили 39 заявок от компаний, которые заинтересованы в аренде земли для строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения. Поступили предложения из Китая, Германии, Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Белоруссии, а также Украины", - заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Он отметил, что для улучшения инвестиционной привлекательности Украины правительство снизило стоимость аренды государственного имущества и упростило процедуру аренды земли на территории Чернобыльской зоны.

"Мы не стремимся получать прибыль от использования земли, мы хотим, чтобы была прибыль от инвестиций", - рассказал министр, отметив, что территории в зоне отчуждения, остаются непригодными для ведения сельского хозяйства.

Напомним, что 15 декабря 2016 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения начало предоставлять в пользование земельные участки для строительства объектов солнечной генерации. Инвесторам, которые выразят заинтересованность в реализации проекта, будет оказана поддержка со стороны Минприроды и упомянутого Агентства в части оформления права долгосрочной аренды выбранных площадок и изменения их целевого назначения.

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