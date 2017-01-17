Харьковский «Политехник» одержал еще одну победу в чемпионате

После новогодних каникул возобновились игры чемпионата Украины в мужской Суперлиге по баскетболу, и в стартовом матче третьего круга дебютант элитного дивизиона харьковский «Политехник» в упорной борьбе вырвал победу у другого новичка — местного «Кремня».

Первая четверть осталась за хозяевами — 31:22, но к большому перерыву подопечные Валентина Кулибабы сумели сократить разрыв до минимума — 44:43. Во второй половине матча борьба была равной. К исходу получаса хозяева поля сохраняли перевес в одно очко — 62:61, а в заключительном периоде «Политехник» сумел вырвать победу — 78:79. Самым результативным игроком в матче стал харьковчанин Роман Козлов (25 очков), а в составе «Кремня» Амиль Хамзаев записал на свой лицевой счет 21 очко.Это вторая победа харьковчан в нынешнем чемпионате и первая, одержанная на площадке соперника. Набрав в 21 матче 23 очка, «Политехник» по-прежнему занимает последнее, 11-е место. Харьковчане по набранным очкам догнали идущий десятым луцкий «Волыньбаскет», но при этом лучане сыграли на матч меньше. Два очередных поединка наши земляки проведут в родном спорткомплексе НТУ «ХПИ». 28 января они будут принимать одесскую команду БИПА, а 30 января сразятся с действующим чемпионом — «Химиком» из Южного Одесской области.В рамках чемпионата Украины в женской Суперлиге команда БК «ХАИ» в своем вузовском спортзале принимала одного из лидеров — столичный «Авангард». В этой встрече гостьи на протяжении первых трех периодов имели безоговорочное преимущество, о чем говорит и счет: 12:35 — после первого периода, 21:61 — к большому перерыву, 28:86 — к исходу получаса игры. И только в заключительной четверти, которая уже ничего кардинально не могла изменить, харьковчанки выиграли — 22:21, но в итоге крупно проиграли в матче — 50:107. Самой результативной в этой встрече стала киевлянка Ольга Яцковец (21 очко), а в команде харьковчан13 очков набрала Наталия Покровенко.С 16 очками после 13 встреч БК «ХАИ» сохраняет за собой седьмое место. 28 января в Одессе подопечные Элеоноры Чек встретятся с лидером чемпионата — местной командой «Интерхим-СДЮСШОР имени Литвака, имеющей после 12 матчей 21 очко.