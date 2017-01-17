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Харьковчане стали меньше болеть гриппом

Харьковчане стали меньше болеть гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в области уменьшилась. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава Украины.
По данным ХОЛЦ, на минувшей неделе — с 9 по 15 января — ОРВИ и гриппом в области заболели 7003 человека, из них 3400 — дети до 17 лет. Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей произошло снижение количества заболевших почти на 300 человек и темпа прироста заболеваемости на 4%. Хотя среди детей заболеваемость выросла на 3,6% за счет детей от 5 до 14 лет. Среди заболевших 70,5% детей посещают организованные коллективы.

В Харькове заболели 4463 человека, удельный вес детей среди захворавших — больше 49%. В городе по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость тоже снизилась на 291 человека, а темп прирост уменьшился на 6,1%. Среди детей заболеваемость выросла более на чем на 4% за счет детей от 5 до 14 лет.

Превышение показателя эпидемического порога специалисты не отмечают. Самый высокий в области показатель заболеваемости зарегистрирован в Коломакском районе, самый низкий — в городе Первомайский и в Первомайском районе. На минувшей неделе госпитализированы 216 жителей области, из них 145 человек — дети до 17 лет.
При проведении лабораторного обследования у больных специалисты выявили, что главным виновником заболеваемости в области с 9 по 15 января был РС-вирус (его обнаружили больше чем у 46% обследованных больных). На втором месте по количеству зараженных людей оказался аденовирус и на третьем — вирус парагриппа. У каждого десятого заболевшего обнаружен вирус гриппа А (Н3N2).

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