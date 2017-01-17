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Харьковчане заняли призовые места на всеукраинских соревнованиях по стрельбе из лука

Харьковчане заняли призовые места на всеукраинских соревнованиях по стрельбе из лука
Открытые Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана» прошли 12-15 января в Школе высшего спортивного мастерства (Харьков).
Всего в соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов, среди которых - представители Сумской, Киевской, Одесской, Черниговской, Харьковской областей, города Киева, а также лучники из Казахстана.

14 января спортсмены боролись за медали в личном первенстве. Победу среди мужчин одержал  Алексей  Гунбин (Сумы), второе место занял Никита Кравчук (Харьков, «Коммунар»), третье - Леонид Дикань (Харьков, «Коммунар»). Лучшей спортсменкой среди женщин стала Полина Родионова (Сумы), второе место заняла Дарья Павличенко (Харьков), третье - Катерина Гугленко (Харьков, «Коммунар»).

В категории «юноши и девушки (кадеты) 2000 г.р. и моложе» победителями стали харьковчане Владимир Каменский и Анна Болибок. В блочном луке во взрослой категории в личном первенстве также победили харьковские лучники Александр Соколов и Юлия Курсина.

15 января спортсмены боролись за медали в командном первенстве. В классическом луке у мужчин победу одержала команда «СДЮСШОР-1» (Харьков), второй стала команда «Харьков-1», третье место заняла команда  «ФСЛХО» (Харьков). Среди женских команд также победу одержали харьковчане: первое место у команды «Харьков-1», серебряным призером стала команда «Харьков-2», бронзовым - команда «СДЮСШОР-1». В категории «кадеты» победила юношеская команда «Харьков-1», среди кадеток  - команда «ХДВУФК №1».

В командном первенстве в блочном луке среди мужчин победу одержала команда «Харьков-1», вторыми стали лучники ЦШВСМ из Киева, бронзу выиграла команда СК «Стрелец» (Киев). У женщин победу одержала команда ЦШВСМ из Киева, второй стала команда «Харьков-1», третьей  - команда спортшколы из Киева.

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