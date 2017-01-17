Харьковчане заняли призовые места на всеукраинских соревнованиях по стрельбе из лука

Открытые Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана» прошли 12-15 января в Школе высшего спортивного мастерства (Харьков).

Всего в соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов, среди которых - представители Сумской, Киевской, Одесской, Черниговской, Харьковской областей, города Киева, а также лучники из Казахстана.14 января спортсмены боролись за медали в личном первенстве. Победу среди мужчин одержал Алексей Гунбин (Сумы), второе место занял Никита Кравчук (Харьков, «Коммунар»), третье - Леонид Дикань (Харьков, «Коммунар»). Лучшей спортсменкой среди женщин стала Полина Родионова (Сумы), второе место заняла Дарья Павличенко (Харьков), третье - Катерина Гугленко (Харьков, «Коммунар»).В категории «юноши и девушки (кадеты) 2000 г.р. и моложе» победителями стали харьковчане Владимир Каменский и Анна Болибок. В блочном луке во взрослой категории в личном первенстве также победили харьковские лучники Александр Соколов и Юлия Курсина.15 января спортсмены боролись за медали в командном первенстве. В классическом луке у мужчин победу одержала команда «СДЮСШОР-1» (Харьков), второй стала команда «Харьков-1», третье место заняла команда «ФСЛХО» (Харьков). Среди женских команд также победу одержали харьковчане: первое место у команды «Харьков-1», серебряным призером стала команда «Харьков-2», бронзовым - команда «СДЮСШОР-1». В категории «кадеты» победила юношеская команда «Харьков-1», среди кадеток - команда «ХДВУФК №1».В командном первенстве в блочном луке среди мужчин победу одержала команда «Харьков-1», вторыми стали лучники ЦШВСМ из Киева, бронзу выиграла команда СК «Стрелец» (Киев). У женщин победу одержала команда ЦШВСМ из Киева, второй стала команда «Харьков-1», третьей - команда спортшколы из Киева.