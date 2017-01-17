В Харьковской области неплохо взошли озимые

Абсолютное большинство всходов – в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщили в Департаменте агропромышленного развития ХОГА
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По информации специалистов, в январе условия для перезимовки озимых культур – преимущественно благоприятные. Благодаря снежному покрову, минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур (3 см) составляла 1-2° мороза, что значительно выше критической температуры вымерзания.
По данным мониторинга, проведенного агрономическими службами хозяйств, из посеянных 491,3 тыс. га всходы уже получены на площади 451,4 тыс. га. То есть, озимые взошли на 92% площадей. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 401,8 тыс. га всходов (89%), в слабом и сжиженном состоянии - 49,6 тыс. га (11%).
Всходы озимого рапса получены на площади 18,9 тыс. га (взошло 98% того, что было посеяно). В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 18,2 тыс. га (96%), в слабом и сжиженном состоянии – 0,8 тыс. га (4%).
Руководителям хозяйств рекомендовано в течение зимнего и ранневесеннего периода проводить мониторинг состояния и жизнеспособности растений, чтобы заранее определиться с объемами пересева ослабленных посевов и откорректировать структуру посевных площадей яровых культур.