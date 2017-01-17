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Разрушенный дом под Харьковом восстановят

Разрушенный дом под Харьковом восстановят
Утвержден план действий по восстановлению дома в пос.Горького Богодуховского района.
Для оперативной ликвидации последствий обвала кровли в жилом доме по ул. Мира, 1, работает областной штаб, сообщает пресс-служба ХОГА.

Первое заседание штаба в поселке Горького прошло в 8:30 17 января под руководством заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко. В нем приняли участие представители ГСЧС, облэнерго, газовой службы, лицензированной проектной организации, строители, руководство района и поселка.

– Во время совещания были, в первую очередь, решены вопросы размещения эвакуированных жильцов дома в местном детском саду – из-за аварийной опасности из дома пришлось вывести 18 человек. Жителей четырех квартир, которые не пострадали от обвала, эвакуировать не стали, – рассказал Евгений Шахненко. –- На данный момент люди, находящиеся в детском саду, обеспечены всем необходимым – мебелью, кухонными принадлежностями, продуктами питания и т.д.

Также во время совещания был разработан план действий по восстановлению поврежденного здания.

– Согласно выводам экспертизы, причиной обвала кровли стала нагрузка от снега, а также дефекты в стропильной части шатровой кровли, – отметил Евгений Шахненко. –- Разрушена только кровля крыши, перекрытия не обрушились. Сейчас специальная комиссия подробно изучает ситуацию и составляет дефектный акт. Представители ГСЧС и строители занимаются демонтажем кровли.

По словам заместителя председателя ХОГА, в кратчайшие сроки будет разработана проектная документация, и строители начнут восстановление кровли и поврежденных стен здания.

Напомним, 17 января в 6:20 в двухэтажном 16-квартирном доме по улице Мира, 1, обрушилась крыша. Жители дома в результате аварии не пострадали, но большинство квартир были повреждены.

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