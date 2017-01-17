Харьков

  • 66
    •  / 

В Харькове снимают сосульки

В Харькове снимают сосульки
К харьковским коммунальщикам поступило около тысячи заявок на снятие сосулек и наледей с крыш домов и зданий.
Работы ведутся во всех районах города, в понедельник было выполнено 408 заявок, сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас сосульки сбивают около 200 человек, в том числе бригады альпинистов-высотников, задействовано пять автовышек.

– Больше всего заявок в Киевском, Шевченковском и Индустриальном районах, где на крышах очень много сосулек. Думаю, сегодня выполним не меньше заявок, чем вчера, и, если морозная погода сохранится, завтра можем полностью закончить эту работу, – отметил инженер КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» (ХРСП) Вячеслав Горбунов.

По его словам, зачастую почистить крышу как следует альпинистам мешают автомобили, припаркованные под окнами: «Я обращаюсь ко всем харьковчанам: если вы видите возле дома предупреждающую сигнальную ленту, не оставляйте свои машины рядом».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2936.82 грн
10 RUB 4.6507 грн
100 USD 2772.15 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи