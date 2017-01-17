В Харькове снимают сосульки

Работы ведутся во всех районах города, в понедельник было выполнено 408 заявок, сообщает пресс-служба горсовета
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Сейчас сосульки сбивают около 200 человек, в том числе бригады альпинистов-высотников, задействовано пять автовышек.
– Больше всего заявок в Киевском, Шевченковском и Индустриальном районах, где на крышах очень много сосулек. Думаю, сегодня выполним не меньше заявок, чем вчера, и, если морозная погода сохранится, завтра можем полностью закончить эту работу, – отметил инженер КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» (ХРСП) Вячеслав Горбунов.
По его словам, зачастую почистить крышу как следует альпинистам мешают автомобили, припаркованные под окнами: «Я обращаюсь ко всем харьковчанам: если вы видите возле дома предупреждающую сигнальную ленту, не оставляйте свои машины рядом».