Арсен Аваков призвал пограничников готовиться к деоккупации Донбасса уже в этом году: видео

В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и воли к обеспечению этого процесса», - отметил во время коллегии Госпогранслужбы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.По словам Авакова, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники. Так, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.Он также подчеркнул, что это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.Напомним, Россия в марта 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.