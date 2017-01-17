Бой Джошуа - Кличко побил рекорд «Уэмбли» по количеству проданных билетов

Титульный бой между украинцем Владимиром Кличко и британским чемпионом по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа вызвал настоящий ажиотаж в Великобритании

Как сообщает Братство Кличко, сумасшедший ажиотаж среди фанатов привел к тому, что билеты на предстоящий объединительный поединок за титулы WBA Super, IBF, IBO были раскуплены в общей сложности за 3-4 часа. И это при том, что легендарный стадион "Уэмбли", где пройдет бой, вмещает в себя пока 80 тысяч зрителей.Продажи билетов на предстоящий супербой велись в два этапа, и каждый раз продажа не проходила более двух часов. Накануне был выкуплен остаток в количестве 40 тысяч билетов. Вторая партия билетов, по информации промоутерской компании Эдди Херна Matchroom Boxing, была просто сметена в пределах одного часа, когда они поступили в продажу, а общее количество проданных билетов в настоящее время уже превышает рекорд, установленный чемпионом мира в суперсреднем весе Карлом Фрочем в матче-реванше против Джорджа Гроувза в 2014 году на том же "Уэмбли".Промоутер Эдди Херн заявил: "Спрос на билеты на бой Джошуа против Кличко просто феноменальный! Это, безусловно, самый большой бой в истории британского бокса и мы бы без проблем продали "Уэмбли" дважды. Мы подали запрос в совет мэрии, чтобы увеличить мощности еще хотя бы на 5000 билетов. Мы уверены в положительном ответе, так что ждите в ближайшее время от нас дальнейших новостей”.Напомним, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на легендарном лондонском стадионе Уэмбли.