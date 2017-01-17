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В Украине впервые родился ребенок «от трех родителей»

В Украине впервые родился ребенок «от трех родителей»
Репродуктологи клиники «Надежда» заявляют о рождении в Украине (в начале января этого года) первого в мире ребенка после пронуклеарного переноса ядер - инновационного репродуктивного метода, который еще называют «ребенок от трех родителей».
Как сообщил на пресс-конференции в директор клиники Валерий Зукин, уникальность этого случая в том, что это первый в мире ребенок, который родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках).

«С помощью пронуклеарного переноса ядер 34-летняя женщина с бесплодием в течение 15 лет смогла родить здорового генетически «своего родного» ребенка. Она много лет пыталась забеременеть с помощью метода ЭКО в украинских и израильских клиниках. В начале января родился «наш» ребенок. Впервые в Украине репродуктологам клиники «Надежда» удалось достичь беременности благодаря пронуклеарному переносу ядер родителей в энуклеированную (лишенную собственного ядра) донорскую яйцеклетку», - рассказал Зукин.

По его словам, суть метода в том, что пациентке был проведен перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра.

«В результате была получена «реконструированная» яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25.000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет «трех родителей». Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире», - подчеркнул Зукин.

Он отметил, что Великобритания – единственная страна в мире, где разрешено это проводить, а в Украине эти вопросы пока законодательно не урегулированы.

Научный директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Ирина Судома заявила, что эта методика также показана для женщин, у которых не развиваются эмбрионы.

«Есть пары, эмбрионы которых имеют значительные хромосомные поломки, причиной которых являются, в том числе и митохондрии. Таким пациентам также показан данный метод», - сказала она.

*** Технология пронуклеарного переноса ядер заключается в том, что яйцеклетки генетической матери (которая имеет митохондриальные заболевания) и здоровые яйцеклетки донора оплодотворяют спермой отца. После того, как ядра клеток начинают делиться, из одноклеточного эмбриона донора удаляют оплодотворенное донорское ядро клетки и перемещают на это место ядро генетических родителей ребенка.

Технология также может применяться у пациентов с нарушениями раннего этапа развития эмбрионов. Именно таким категориям пациентов может быть проведен пронуклеарный перенос ядер. Этот метод позволяет иметь детей тем женщинам, у которых могут подозревать рождение ребенка с митохондриальными заболеваниями. Митохондриальные заболевания диагностируются только тогда, когда у женщины рождается ребенок с тяжелыми умственными нарушениями, нервно-психическими расстройствами, определенными формами кардиомиопатии, нарушениями зрения.

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ОН Клиник Харків

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