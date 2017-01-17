Кто прошел в полуфинал нацотбора на «Евровидение»

Их список обнародован на сайте телеканала СТБ, который является со-организатором отбора:
Арсен Мирзоян
Мила Нитич
Виталий Козловский
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Пающие трусы
Анастасия Прудиус
TAYANNA
DETACH
O.Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик и группа LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
С.К.А.Й.
Monochromea
KUZNETSOV (победитель онлайн-голосования на сайте СТБ)
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.
Напомним, "Евровидения-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Украина выиграла право провести конкурс после того, как на "Евровидении-2016" в Швеции победила украинская певица Джамала с песней "1944".