Харьков

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Харьковский зоопарк участвует в программе по сохранению редких видов животных

Харьковский зоопарк участвует в программе по сохранению редких видов животных
 В рамках программы зоопарк взял на воспитание амурского тигренка Елисея.
Елисей прибыл в зоопарк перед Новым годом в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. По словам директора зоопарка Алексея Григорьева, организация курирует популяризацию редких видов животных и принимает решение, где животные будут жить. Всего в зоопарках мира живет около 500 амурских тигров, а в живой природе - до 60.

«Поскольку у нас проходит реконструкция и будут созданы очень комфортные условия для обитания животных, нам передали Елисея. Животные должны перемещаться по разным регионам, они должны быть с разными генами, не родственными. В 2018 году мы ждем пару для Елисея и надеемся, что у них будут дети, которые в будущем будут жить в зоопарках разных городов Европы», - отметил Алексей Григорьев.

Как сообщила зоолог хищного отдела зоопарка Елена Резниченко, Елисей абсолютно здоров, ест говядину и печень. Сейчас тигренок весит около 35 кг, но его вес, как самого крупного подвида, может достигнуть 400 кг.

Пока еще восьмимесячный Елисей скучает за мамой и привыкает к новому месту.

«Он скучает за мамой. Как только видит посторонних людей – прячется. Сейчас он находится в состоянии стресса: повлиял переезд, новая обстановка. Мы ему помогаем, постоянно с ним разговариваем, уделяем много внимания. Он такой красивый, у него еще пушистая шерсть, как у котят», - рассказала Елена Резниченко.

В зоопарке отметили, что все животные адаптируются к новому месту по-разному, этот процесс может занять от недели до полугода.

После реконструкции зоопарка Елисей будет жить в зоне «Тропа тигра». Для него, как и других животных, будет создана максимально приближенная к реальной среда обитания. Будут убраны клетки, и все посетители смогут наблюдать за ним и другими хищниками со специально оборудованных мостиков и площадок.

Отметим, что сейчас в зоопарке живет пожилая амурская тигрица. Ее привезли в Харьков больше 15 лет назад, за это время она родила 15 тигрят, которые теперь живут в разных зоопарках Европы.

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