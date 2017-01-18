Фестиваль районного масштаба набирает обороты в Харькове

Гала-концерт и награждение победителей IX фестиваля традиционного искусства Слобожанщины «Покуть» прошли в Центральном доме науки и техники «Железнодорожник».

В этом году фестиваль прошел под девизом «Фольклор – душа народа». В нем приняли участие учащиеся дошкольных, школьных и внешкольных учреждений образования Холодногорского района, творческие коллективы.Цель проведения этого фестиваля – популяризация культурного наследия Слобожанщины, содействие развитию интереса детей к украинской культуре, к ее обрядам и обычаям.Фестиваль «Покуть» за девять лет своего существования стал известным не только в Холодногорском районе, но и во всем Харькове.– Этот фестиваль с каждым годом приобретает все новые и новые масштабы. В этом году в нем приняли участие 39 учреждений образования: все школы и детские сады района и Железнодорожный лицей. Мы считаем крайне важным, что дети познают свою историю и свою культуру благодаря подобным мероприятиям. Мы чтим свои корни, уважаем своих родителей, мы знаем о подвигах своих бабушек и дедушек. Начинания такого фестиваля очень полезны и важны для украинского общества, – отметил председатель Администрации Холодногорского района Максим Мусеев.Первый этап фестиваля традиционного искусства «Покуть» прошел в декабре 2016 года. В нем приняло участие более 1200 детей. В гала-концерте участвовали победители первого этапа, которых оценивали в четырех номинациях: «Зимний вернисаж», «На крыльях творчества», «Традиции зимних народных праздников в Украине» и «Зима пришла, праздники принесла».