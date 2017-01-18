В Харькове прошел допремьерный показ фильма «Правило боя»

«Правило боя» рассказывает об известном в прошлом олимпийском чемпионе Карпове (Алексей Горбунов) – тренере, мастере спорта по боксу, который готовит сына Игоря (Женя Галич) к чемпионскому бою и берет ему в качестве спарринг-партнера Тараса (Влад Никитюк). Тарас – обычный парень с улицы, который в последний момент, в силу обстоятельств, должен заменить сына тренера и выступить в финальном поединке против грозного соперника.
Фильм стал дебютом в кино для чемпиона мира по боксу Александра Усика, который сыграл эпизодическую роль, но на презентации в Харькове боксера не было. Также на большом экране впервые появился лидер группы «O.Torvald» Женя Галич.
После просмотра фильма, который актеры тоже увидели впервые, они и съемочная группа ответили на вопросы журналистов.
Как отметил режиссер Алексей Шапарев, идея кинокартины рождалась в несколько этапов.
– В первый раз мы сидели в ресторанчике с Алексеем Горбуновым после съемок фильма «Гвардия» и думали над новым проектом. Он сказал: «Давай снимать фильм про бокс, ведь у нас в стране это просто уникальное явление». Прошло какое-то время, и в интернете я увидел ролик о том, как проходят тренировки Василия Ломаченко с отцом. На меня произвели сильное впечатление невероятная самоотдача спортсмена, искренние взаимоотношения между отцом и сыном, полное доверие. Я и решил тогда сделать такой сценарий, чтобы отразить в нем семейные отношения и ценности. Спортивная составляющая тоже должна была содержать интригу – противостояние традиционной, обычной школы бокса, когда жажда победы была выше денег, и новой, современной реальности, в которой правят финансы, – рассказал Алексей Шапарев.
Бюджет фильма составил 500 тысяч долларов. Но поиск средств на съемку фильма режиссер назвал лишь одной из сложностей, с которыми пришлось столкнуться.
– Не менее сложно было собрать команду, которая бы до самого конца верила в идею фильма, и завершить картину в том виде, в котором она получилась, ведь у нас было 5-6 вариантов монтажа, – отметил Алексей Шапарев.
Особенностью картины является то, что все бои героев киноленты поставил боевой хореограф голливудских знаменитостей Сергей Житниковский, который тоже снялся в фильме. Он рассказал о том, как актерам ставили технику бокса, ведь практически никто из них такого опыта не имел.
– Когда Александр Усик готовился к бою с Кшиштофом Гловацки, я ездил к нему в тренировочный лагерь, смотрел на тренировки. А он, в свою очередь, советовал, какие эпизоды можно вставить, чтобы показать школу украинского бокса, потому что она сегодня в мире одна из самых крутых, – рассказал Сергей Житниковский.
Прокат фильма «Правило боя» стартует в Украине 26 января. Те, кто не успеет посетить кинотеатр, смогут ознакомиться с расширенной 4-серийной телевизионной версией фильма ориентировочно в мае-июне.
Также «Правило боя» покажут примерно в десяти странах, которые заинтересовались дистрибуцией картины, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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