Харьковские силовики переходят на усиленный режим

Для обеспечения правопорядка во время празднования Дня Соборности Украины и Дня памяти Героев Крут силовые структуры региона перейдут на усиленный режим несения службы.

По информации заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна, 20 января в 18:00 в помещении концертного зала КУ «Областной организационно-методический театрально-концертный центр» состоится торжественный концерт ко Дню Соборности Украины. 22 января в 10:00 в рамках празднования в Харьковской области Дня Соборности состоится торжественное возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко, а в 12:00 планируется проведение Всеукраинской акции «Цепь единения», в которой примут участие около 200 человек. Кроме того, 29 января в Харькове планируется проведение факельного шествия по случаю Дня памяти Героев Крут, в котором ориентировочно примут участие до 300 человек.«Для обеспечения правопорядка и предупреждения возможных правонарушений во время проведения указанных мероприятий все ответственные за безопасность структуры должны перейти на усиленный режим несения службы», - подчеркнул Александр Скакун.Он отметил, что особое внимание правоохранители должны уделить контролю ситуации на таких объектах транспортной инфраструктуры, как аэропорт и вокзал, а также безопасности на границе.Для обеспечения правопорядка во время проведения массовых мероприятий по случаю праздников будут задействованы силы Национальной полиции, Нацгвардии, а также, при необходимости, курсантов военных вузов Харькова.