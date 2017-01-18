Экономика

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Набсовет «ПриватБанка» возглавил турецкий банкир

Набсовет «ПриватБанка» возглавил турецкий банкир
Обновленный наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" на своем первом заседании избрал главой набсовета финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакоча.
"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран главой совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране", - сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что новый набсовет "ПриватБанка" сформирован из лучших мировых специалистов, большинство из которых - иностранцы и представители международных финансовых организаций.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Минфин 22 декабря представил коллективу банка нового главу правления – экс-министра финансов Украины Александра Шлапака - и объявил о назначении нового наблюдательного совета финучреждения.

В состав совета вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта, финансист и автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам "Нафтогаза" Сергей Алексеенко, а также финансист и автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Акчакоча.

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