Набсовет «ПриватБанка» возглавил турецкий банкир

Обновленный наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" на своем первом заседании избрал главой набсовета финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакоча.



"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Минфин 22 декабря представил коллективу банка нового главу правления – экс-министра финансов Украины Александра Шлапака - и объявил о назначении нового наблюдательного совета финучреждения.



В состав совета вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта, финансист и автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам "Нафтогаза" Сергей Алексеенко, а также финансист и автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Акчакоча.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран главой совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране", - сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.Он отметил, что новый набсовет "ПриватБанка" сформирован из лучших мировых специалистов, большинство из которых - иностранцы и представители международных финансовых организаций.