В харьковской квартире взорвалась граната

В Харькове от взрыва гранаты погиб человек.

Кроме того, в результате происшествия пострадал 26-летний мужчина, с многочисленными травмами он доставлен в больницу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Информация о событии, которое произошло в жилом доме на ул.Фейербаха, поступила в Московский отдел полиции 17 января около 00-00.Прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках хозяина гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв.Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями.Как сообщил начальник взрывотехнической службы Дмитрий Каракурчи, при осмотре квартиры было обнаружено 50 граммов дымного пороха и около 20 патронов.Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы.Следователем открыты уголовные производства по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Обстоятельства происшествия устанавливаются.