Харьков

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В Харькове будут регистрировать экспресс-браки

В Харькове будут регистрировать экспресс-браки
Харьков включен в список городов, в которых реализуется пилотный проект «Шлюб за добу».
Соответствующиее изменение в свое распоряжение внес Кабинет министров Украины 28 декабря 2016 г, сообщили в отделе регистрации гражданских актов Главного управления юстиции в Харьковской области.

Кроме Харькова, упрощенная процедура регистрации браков распространилась на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир. С лета 2016 г. в течение 24 часов пожениться можно в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке.

Харьковчане смогут расписаться даже ночью


Сейчас идет подготовительная работа к внедрению пилотного проекта. Однако харьковчане смогут воспользоваться услугой уже в этом месяце. Перечень ЗАГСов и стоимость экспресс-регистрации будет известна позже.

Зарегистрировать экспресс-брак в Киеве можно за 5-8 тыс грн, в Одессе – за 2-3 тыс грн, Мариуполе – от 400 грн до 1,4 тыс грн. Цена варьируется в зависимости от дня недели и времени регистрации.

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