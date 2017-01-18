Здоровье

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Как на Крещение окунуться в прорубь без риска для здоровья: советы медиков

Как на Крещение окунуться в прорубь без риска для здоровья: советы медиков
19 января в Харькове и области пройдут традиционные крещенские мероприятия – освящение воды, купания и народные гуляния.
Как отмечают в Харьковском областном центре здоровья, чтобы крещенское купание стало действительно оздоровительным, необходимо соблюдать несколько простых правил.

По словам медиков, крещенское купание является большим стрессом для организма в целом, если до этого не было систематического закаливания, постоянной практики «моржевания».

«Для подобных процедур имеется ряд противопоказаний: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, нарушение кровообращения, различные воспалительные процессы в организме, инфекционные болезни, заболевания дыхательных путей и бронхов, - поясняют в Областном центре здоровья. -  Выброс адреналина, спазм сосудов, повышение артериального давления – вполне привычные его последствия. Поэтому такое купание может стать причиной гипертонического криза даже у молодых и относительно здоровых людей. Категорически не рекомендуется подвергать такому стрессу детей, тем более – не подготовленных систематическим закаливанием».

Медики отмечают, что закаливание – это долгий и кропотливый процесс, который ни в коем случае не начинается с экстремальных мероприятий. Подготовку к крещенскому заплыву нужно начинать еще летом, продолжать осенью: много плавать, принимать ванну, постепенно снижая температуру воды.

Нижеприведенные советы специалистов помогут избежать неблагоприятных последствий крещенского купания.

1. Не употребляйте спиртное в этот день. Прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма. Спиртные напитки мешают человеку адекватно оценить свое состояние, и это может привести к переохлаждению.

2. Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело. Перед купанием можно совершить пробежку, надев минимум одежды, сделать разминку.

3. Подходить к проруби надо в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви во избежание чрезмерного переохлаждения ног.

4. Прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунуться по шею, после чего усиленно плыть брассом.

5. Не стоит окунаться с головой или нырять во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

6. Контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не более, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

7. Тщательно выбирайте место для купания. Побеспокойтесь, чтобы на месте купания были медики и спасатели. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно и сделает купание гораздо безопаснее.

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ОН Клиник Харків

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