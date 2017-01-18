Православные христиане сегодня празднуют Крещенский сочельник

У православных христиан сегодня Крещенский сочельник, Навечерие Богоявленя - день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", в Крещенский сочельник и на само Крещение вода в храмах освящается по особому чину - великим Иорданским освящением. Эта вода - великая святыня, называется Агиасмой или крещенской водой. Освящение проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная вечером или утром, не отличается.В эти дни верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос пришел на реку Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи. Во время Крещения Бог Сын видимо находился в Иордане, Бог Отец проявил себя голосом с небес, свидетельствуя о Сыне, а Бог Дух Святой в образе голубя сошел на Иисуса Христа.В память об этом событии во всех храмах поют: "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе".Этот же тропарь поют дома, когда окропляют жилище.Крещенскую воду употребляют натощак, обычно вместе с просфорой.По традиции, уже вечером 18 января многие отправятся на водоем и с молитвой троекратно окунутся в воду. В память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа, прорубь называют иорданью.В этот день, как и в Рождественский сочельник, верующие не принимают пищу до выноса свечи после Литургии утром и до первого употребления крещенской воды. Также в этот день до ужина считалось важным провести генеральную уборку перед окроплением дома святой водой.