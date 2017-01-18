НАПК нашло нарушения порядка финансирования у 12 политсил

"Отмечу, что имело место представление заведомо недостоверных сведений в отчетах партий. Согласно ст.159-1 Уголовного кодекса это наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривен, – ред.)", – сообщила глава ведомства Наталия Корчак на своей странице в Facebook.
По ее словам, НАПК утвердило выводы по отчетам 254 политических партий.
"Для партий все еще сложно, как оказалось, контролировать представление отчетов местными организациями: большинство нарушений – административного характера, касаются не предоставления финотчетов местными ячейками", – добавил Корчак.
Напомним, в 2016 году на финансирование политических партий в Украине было выделено 391 млн гривен. Больше всех средств получил Народный фронт, победивший на прошлых парламентских выборах – 100,5 млн гривен.
Отметим, недавно НАПК распределило деньги
, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.