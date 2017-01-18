Харьков

  • 97
    •  / 

В Харькове начали утилизировать новогодние елки

В Харькове начали утилизировать новогодние елки
В Харькове наладили централизованный вывоз и переработку новогодних елок, которые горожане выбрасывают после праздников.
Как сообщил сегодня, 18 января, начальник диспетчерской службы КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Артем Семикопенко, предприятие уже второй день целенаправленно вывозит елки на три специально оборудованных поста, где работают дробилки. Такие точки организованы на ул. Северина Потоцкого, ул. Маршала Федоренко и на Окружной дороге, передает сайт Харьковского горсовета.

«От харьковчан поступали жалобы, что на придомовой территории скопилось большое количество елок. Поэтому мы организовали три поста, где проходит утилизация. В предыдущие годы приходилось вывозить елки на Дергачевский полигон, что оборачивалось для нас дополнительными расходами. А теперь подробленную стружку мы используем для отопления предприятия и даже готовы предоставить ее другим коммунальным структурам», - рассказал Артем Семикопенко.

По его словам, за два дня было переработано 5 тыс. елок. Предполагается, что всего будет переработано 50 тыс. деревьев, и на это уйдет около двух недель.

Коммунальщики просят харьковчан выбрасывать елки в контейнеры для негабаритного мусора, которые установлены на придомовой территории.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей18 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2951.97 грн
10 RUB 4.6514 грн
100 USD 2762.98 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи