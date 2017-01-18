В Харькове начали утилизировать новогодние елки

Как сообщил сегодня, 18 января, начальник диспетчерской службы КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Артем Семикопенко, предприятие уже второй день целенаправленно вывозит елки на три специально оборудованных поста, где работают дробилки. Такие точки организованы на ул. Северина Потоцкого, ул. Маршала Федоренко и на Окружной дороге, передает сайт Харьковского горсовета
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«От харьковчан поступали жалобы, что на придомовой территории скопилось большое количество елок. Поэтому мы организовали три поста, где проходит утилизация. В предыдущие годы приходилось вывозить елки на Дергачевский полигон, что оборачивалось для нас дополнительными расходами. А теперь подробленную стружку мы используем для отопления предприятия и даже готовы предоставить ее другим коммунальным структурам», - рассказал Артем Семикопенко.
По его словам, за два дня было переработано 5 тыс. елок. Предполагается, что всего будет переработано 50 тыс. деревьев, и на это уйдет около двух недель.
Коммунальщики просят харьковчан выбрасывать елки в контейнеры для негабаритного мусора, которые установлены на придомовой территории.