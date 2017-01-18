Харьков

  • 87
    •  / 

В Харькове будет работать Совет молодых ученых

В Харькове будет работать Совет молодых ученых
Деятельность нового коллегиального органа, в частности, будет направлена на помощь молодым ученым и обеспечение информационного обмена между ними.
Совет также будет способствовать налаживанию профессиональных контактов между научными учреждениями, а также между харьковскими вузами и учебными заведениями всей Украины, иностранными научными учреждениями и организациями, сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Создание Совета будет способствовать взаимодействию Харьковской областной государственной администрации с молодыми учеными, стимулированию их профессиональной деятельности, - подчеркивают в инициативной группе по подготовке учредительного собрания для формирования состава Совета молодых ученых. - Среди главных задач Совета - подготовка предложений по созданию правовых и социально-экономических условий для привлечения молодых ученых к работе в различных областях науки, консультативная поддержка молодых ученых в осуществлении научной деятельности, сотрудничество с иностранными заказчиками их продукции, содействие привлечению молодых ученых к участию в конкурсах научных работ, формированию коллективов молодых ученых для выполнения перспективных научных проектов, поддержка молодых ученых в проведении ими научно-организационных, научных и образовательных мероприятий, содействие развитию и совершенствованию научной сферы Украины и ее интеграции в мировое и европейское исследовательское пространство».

На данный момент уже создана инициативная рабочая группа, в которую вошли 10 представителей научных обществ и советов молодых ученых, а также представитель от Харьковской областной государственной администрации. Рабочая группа занимается подготовкой учредительного собрания для формирования состава Совета молодых ученых. Собрание состоится 16 февраля в 15:00 в Центре науки, культуры и искусства «Харьковский дом ученых» (ул. Жен Мироносиц, 10).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей18 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2951.97 грн
10 RUB 4.6514 грн
100 USD 2762.98 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи