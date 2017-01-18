В Харьковской области введут электронный билет

Об этом сообщил
начальник управления по вопросам транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации Владимир Наконечный на заседании Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области.
На совещании отметили, что переход на новую систему оплаты проезда планируется провести постепенно. Построение автоматизированной системы «Электронный билет» даст возможность ввести в Харьковской области европейскую систему оплаты транспортных услуг.
– Департамент вышел с предложением впервые в Украине на пригородных и междугородных автобусных маршрутах, а также в пригородном железнодорожном транспорте ввести систему учета перевозок пассажиров – электронный билет. Это обеспечит прозрачную систему учета пассажиров и позволит вести фактический персонифицированный учет льготных поездок, – отметил Владимир Наконечный.