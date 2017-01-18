Харьков

  • 60
    •  / 

В Харьковской области введут электронный билет

В Харьковской области введут электронный билет
В Харьковской области планируется ввести электронные билеты в пригородном транспорте.
Об этом сообщил начальник управления по вопросам транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации Владимир Наконечный на заседании Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области.

На совещании отметили, что переход на новую систему оплаты проезда планируется провести постепенно. Построение автоматизированной системы «Электронный билет» даст возможность ввести в Харьковской области европейскую систему оплаты транспортных услуг.

– Департамент вышел с предложением впервые в Украине на пригородных и междугородных автобусных маршрутах, а также в пригородном железнодорожном транспорте ввести систему учета перевозок пассажиров – электронный билет. Это обеспечит прозрачную систему учета пассажиров и позволит вести фактический персонифицированный учет льготных поездок, – отметил Владимир Наконечный.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей18 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2951.97 грн
10 RUB 4.6514 грн
100 USD 2762.98 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи