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Украинская сборная дебютирует в Евролиге

Украинская сборная дебютирует в Евролиге
В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в Люксембурге прошло заседание по поводу турнира Евролиги-2017, и впервые за 25 лет независимости Украины принимать участие в этих престижных соревнованиях будут обе национальные сборные — женская и мужская.
В соревнованиях женщин участие в Евролиге примут 12 сборных. По сравнению с аналогичным прошлогодним турниром его состав изменился наполовину: вместо Азербайджана, Греции, Венгрии, Польши, Румынии и Словении заявились Финляндия, Украина, Австрия, Португалия, Грузия и Швеция. Жребий разделил 12 сборных на три группы. В группу А вошли Беларусь, Финляндия, Австрия, Албания, в группу В — Франция, Украина, Черногория, Грузия, в группу С — Словакия, Испания, Португалия, Швеция. В подгруппах команды сыграют два тура по круговой системе. Если ни одна федерация не пожелает принять у себя «финал четырех», то команды в полуфиналах сыграют между собой два матча — дома и на выезде. По такой же схеме определится затем в финале и победитель турнира. Что касается украинской сборной, свои матчи в группе  девчата проведут 16–18 июня в Грузии и 23–25 июня во Франции.

У мужчин сегодня наблюдается недокомплект — пока заявились только семь участников соревнований, но организаторы ищут восьмую команду. И здесь состав претерпел существенные изменения: вместо прошлогодних участников Эстонии, Австрии, Болгарии, Беларуси и Люксембурга к участию в Евролиге допущены Швеция, Украина, Израиль и Венгрия. Семерка команд участниц разбита на две группы. В группе А сыграют Македония, Швеция, Албания, в группе В — Дания, Украина, Венгрия, Израиль. И один из двух туров группового этапа в украинском квартете примет 9–11 или 23–25 июня Украина. Еще один тур пройдет в Венгрии 16–18 июня. Как и у женщин, формат соревнований предусматривает два тура по круговой системе. По итогам групповой стадии определятся четыре сборные (по две из каждой группы), которые сыграют в «финале четырех». Он пройдет с 1 по 2 июля нынешнего года в Дании.

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