Советы от ВХ

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Как будут начисляться соцвыплаты работающим пенсионерам

Как будут начисляться соцвыплаты работающим пенсионерам
Какие изменения произошли с нового года в пенсионном обеспечении? В частности, меня интересует вопрос, как теперь будет насчитываться и выплачиваться пенсия работающим пенсионерам? Существует ли какой-то особый порядок назначения пенсий?
Николай Антонович
Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года Законом  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», в этом году продолжен особый порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам, который действовал в 2016-м. В то же время введен новый порядок выплаты пенсии отдельным категориям работающих пенсионеров.

Так, в связи с внесением изменений в законы Украины «О судебной экспертизе», «О Национальном банке Украины», «О службе в органах местного самоуправления», Положения о помощнике консультанта народного депутата Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 13.10.1995, выплаты осуществляются в следующем порядке: если пенсия выше 150% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, то выплачивается 85% от назначенного размера, но не менее 150% прожиточного минимума.

Указанный порядок выплаты распространяется на работающих лиц независимо от закона, по которому им назначена пенсия. Речь идет о людях, работающих на должностях судебных экспертов, служащих Нацбанка в период работы в НБУ, в должности помощника-консультанта народного депутата (кроме инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»). К этой же категории относятся должностные лица в органах местного самоуправления (кроме инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий и т. д., на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»).

Лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите», в соответствии с законами Украины «О государственной службе» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» в период работы на должностях государственной службы, определенных Законом Украины от 10 декабря 2015 № 889-VIII« О государственной службе», а также на должностях и на условиях, предусмотренных законами Украины «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей», выплата назначенных пенсий осуществляется в полном объеме.

Особый порядок выплаты пенсии в 2017 году не применяется к лицам, которые проходят военную службу или находятся на должностях в Национальной полиции Украины.

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