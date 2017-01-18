Резервисты вспомнят боевые навыки

С 17 января стартовал месячный сбор военных первого оперативного резерва. Цель мини-мобилизации – восстановление боевой готовности на Харьковщине.

Огневая, инженерная, саперная подготовка – совсем не школьной, а военной будет учебная программа для резервистов, которые демобилизовались в 2014-2016 годах. В областном военном комиссариате отмечают: ничего нового, отшлифовывать гранит боевой науки 190 харьковских военных будут по своим учебно-военным специальностям.— Сборы будут проходить в два этапа, — пояснил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. — Первые 15 дней офицеры будут проходить обучение на базе высших военных учебных заведений, а рядовой и сержантский состав – в учебных центрах. На следующие две недели они переместятся на один из общевойсковых полигонов для отработки боевых навыков.По его словам, для «мобилизованных» резервистов есть две приятные новости. Во-первых – сбор будет добровольным, во-вторых – оплачиваемым. Кроме того, обещают выдать форму и 30 гривен суточных. Но это не все пункты из списка финансово-социальных поощрений.— На весь период сборов за военными сохраняются рабочие места и должности, — уточнил начальник отдела социального обеспечения облвоенкомата подполковник Вячеслав Джмиль. — Также работающим будут выплачены две минимальные зарплаты, неработающим – одну.В 2016 году экс-военных собирали десять раз, тогда боевую подготовку прошло около 1000 военнообязанных. Нынешние сборы также далеко не последние в 2017 году. Неспокойная ситуация в АТО не дает военным расслабиться.Тем временем в области вторую неделю длится приписная кампания: на воинский учет становятся 17-летние юноши.— Военный учет дает возможность разработать плановые задания по призыву на срочную службу, — поясняет Юрий Калгушкин. — В процессе кампании выясняется количество желающих поступить в вуз, принадлежность юношей к религиозным организациям (при наступлении 18 лет они могут проходить альтернативную службу), а также планирующих пополнить ряды контрактников. Кроме того, определяется их готовность к службе по состоянию здоровья. Если юноша годен для прохождения военной службы – он получает приписное удостоверение. Признанным негодным выдается военный билет. Если же выявленная болезнь может быть излечима, то для серьезных заболеваний дается год на лечение, для менее серьезных – полгода. После этого срока они повторно проходят комиссию.К слову, во время приписных кампаний Харьковская область занимает лидирующие позиции в Украине.— У нас один из самых высоких процентов проведения приписки, — пояснил Юрий Калгушкин. — В среднем приписывается 98-99 % от всех тех, кто ей подлежит.Тем, кто не прибыл на призывной пункт без уважительной причины, не поздоровится: кроме административной ответственности могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы, а также с пропиской-выпиской по месту жительства.Всего же в этом году военкоматы планируют поставить на учет 9000 потенциальных защитников.