Общество

  • 165
    •  / 

Резервисты вспомнят боевые навыки

Резервисты вспомнят боевые навыки
С 17 января стартовал месячный сбор военных первого оперативного резерва. Цель мини-мобилизации – восстановление боевой готовности на Харьковщине.
Огневая, инженерная, саперная подготовка – совсем не школьной, а военной будет учебная программа для резервистов, которые демобилизовались в 2014-2016 годах. В областном военном комиссариате отмечают: ничего нового, отшлифовывать гранит боевой науки 190 харьковских военных будут по своим учебно-военным специальностям.

—  Сборы будут проходить в два этапа, — пояснил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. — Первые 15 дней офицеры будут проходить обучение на базе высших военных учебных заведений, а рядовой и сержантский состав – в учебных центрах. На следующие две недели они переместятся на один из общевойсковых полигонов для отработки боевых навыков.
 
По его словам, для «мобилизованных» резервистов есть две приятные новости. Во-первых – сбор будет добровольным, во-вторых – оплачиваемым. Кроме того, обещают выдать форму и 30 гривен суточных. Но это не все пункты из списка финансово-социальных поощрений.
 
— На весь период сборов за военными сохраняются рабочие места и должности, — уточнил начальник отдела социального обеспечения облвоенкомата подполковник Вячеслав Джмиль. — Также работающим будут выплачены две минимальные зарплаты, неработающим – одну.

В 2016 году экс-военных собирали десять раз, тогда боевую подготовку прошло около 1000 военнообязанных. Нынешние сборы также далеко не последние в 2017 году. Неспокойная ситуация в АТО не дает военным расслабиться.

Тем временем в области вторую неделю длится приписная кампания: на воинский учет становятся 17-летние юноши.

— Военный учет дает возможность разработать плановые задания по призыву на срочную службу, — поясняет Юрий Калгушкин. — В процессе кампании выясняется количество желающих поступить в вуз, принадлежность юношей к религиозным организациям (при наступлении 18 лет они могут проходить альтернативную службу), а также планирующих пополнить ряды контрактников. Кроме того, определяется их готовность к службе по состоянию здоровья. Если юноша годен для прохождения военной службы – он получает приписное удостоверение. Признанным негодным выдается военный билет. Если же выявленная болезнь может быть излечима, то для серьезных заболеваний дается год на лечение, для менее серьезных – полгода. После этого срока они повторно проходят комиссию.
 
К слову, во время приписных кампаний Харьковская область занимает лидирующие позиции в Украине.

— У нас один из самых высоких процентов проведения приписки, — пояснил Юрий Калгушкин. — В среднем приписывается 98-99 % от всех тех, кто ей подлежит. 

Тем, кто не прибыл на призывной пункт без уважительной причины, не поздоровится: кроме административной ответственности могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы, а также с пропиской-выпиской по месту жительства.

Всего же в этом году военкоматы планируют поставить на учет 9000 потенциальных защитников.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи