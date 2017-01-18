Киберполиция предупреждает об активизации мошенников под видов интернет-продавцов

Как сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины, злоумышленники под видом добросовестных продавцов оказывают услуги и продают товары, которые в действительности не существуют, и чаще всего требуют осуществления частичной предоплаты за свою продукцию.
Отмечается, что мошенники иногда выкупают доменные имена интернет сайтов с хорошей репутацией, которые даже по дизайну имеют похожий вид, таким образом выдавая новый сайт за известный интернет-ресурс.
В связи с этим, киберполиция призывает ни в коем случае не производить предоплату, а рассчитываться за товары или услуги по факту их получения. Также при оплате следует использовать только банковские системы расчетов и читать отзывы о продавце, однако не доверять тем отзывам, которые размещены непосредственно на сайте.
Кибеполиция рекомендует проверять данные продавца (банковские карты, номера телефонов) через сервис "STOP FRAUD", который функционирует на базе ресурса www.cybercrime.gov.ua
.