Происшествия

  • 160
    •  / 

Киберполиция предупреждает об активизации мошенников под видов интернет-продавцов

Киберполиция предупреждает об активизации мошенников под видов интернет-продавцов
Киберполиция призывает украинцев быть внимательными и осторожными во время покупок товаров в интернет-магазинах.
Как сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины, злоумышленники под видом добросовестных продавцов оказывают услуги и продают товары, которые в действительности не существуют, и чаще всего требуют осуществления частичной предоплаты за свою продукцию.

Отмечается, что мошенники иногда выкупают доменные имена интернет сайтов с хорошей репутацией, которые даже по дизайну имеют похожий вид, таким образом выдавая новый сайт за известный интернет-ресурс.

В связи с этим, киберполиция призывает ни в коем случае не производить предоплату, а рассчитываться за товары или услуги по факту их получения. Также при оплате следует использовать только банковские системы расчетов и читать отзывы о продавце, однако не доверять тем отзывам, которые размещены непосредственно на сайте.

Кибеполиция рекомендует проверять данные продавца (банковские карты, номера телефонов) через сервис "STOP FRAUD", который функционирует на базе ресурса www.cybercrime.gov.ua.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи