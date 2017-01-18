ЦРУ опубликовало секретные материалы об НЛО и телепатии

Центральное разведывательное управление США выложило в онлайн 775 тысяч документов на 13 млн страниц с информацией о работе во время холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов.

Как сообщает BBC Russian, также в базе есть информация о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека.Отмечается, что с 2000 года получить доступ к этому архиву можно было только с четырех компьютеров в Национальном архиве в штате Мэриленд в определенные часы. Это создавало неудобства для исследователей.Поэтому организация MuckRock, которая помогает всем получать информацию у правительства США, подала в суд на ЦРУ в июне 2014 года.MuckRock в своем иске заявила, что база данных фактически недоступна и ЦРУ это признало, однако уточнило, что им понадобится шесть лет, чтобы выложить в онлайн все документы.Согласно сообщению, создатель проекта по раскрытию информации Glomar Disclosure Майкл Бест в 2016 году решил собрать деньги на проект по оцифровке базы по схеме краудфандинга. После этого в ЦРУ согласились ускорить процесс.Напомним, ЦРУ рассекретило уникальные карты времен Второй мировой войны. В этом году Картографическом центра Центрального разведывательного управления исполняется 75 лет. Именно в честь этого события американская разведка открыла доступ к коллекции уникальных стратегических карт ХХ века. В частности, ЦРУ рассекретило более 70 карт от Второй мировой войны до современности.