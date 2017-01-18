Мир

  • 215
    •  / 

ЦРУ опубликовало секретные материалы об НЛО и телепатии

ЦРУ опубликовало секретные материалы об НЛО и телепатии
Центральное разведывательное управление США выложило в онлайн 775 тысяч документов на 13 млн страниц с информацией о работе во время холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов.
Как сообщает BBC Russian, также в базе есть информация о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека.

Отмечается, что с 2000 года получить доступ к этому архиву можно было только с четырех компьютеров в Национальном архиве в штате Мэриленд в определенные часы. Это создавало неудобства для исследователей.

Поэтому организация MuckRock, которая помогает всем получать информацию у правительства США, подала в суд на ЦРУ в июне 2014 года.

MuckRock в своем иске заявила, что база данных фактически недоступна и ЦРУ это признало, однако уточнило, что им понадобится шесть лет, чтобы выложить в онлайн все документы.

Согласно сообщению, создатель проекта по раскрытию информации Glomar Disclosure Майкл Бест в 2016 году решил собрать деньги на проект по оцифровке базы по схеме краудфандинга. После этого в ЦРУ согласились ускорить процесс.

Напомним, ЦРУ рассекретило уникальные карты времен Второй мировой войны. В этом году Картографическом центра Центрального разведывательного управления исполняется 75 лет. Именно в честь этого события американская разведка открыла доступ к коллекции уникальных стратегических карт ХХ века. В частности, ЦРУ рассекретило более 70 карт от Второй мировой войны до современности.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи