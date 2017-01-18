Харьковским учителям увеличили субвенцию на зарплату

Как сообщается в проекте решения сессии
Харьковского облсовета, планируется образовательная субвенция из государственного бюджета в размере 250 млн. 735 тыс.грн., которую в полном объеме направят на зарплату педагогических работников учебных заведений. Субвенция увеличилась на 87 млн. 101 тыс.грн.
Кроме этого, утверждается дополнительная дотация из государственного бюджета на осуществление переданных из госбюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения в сумме 369 млн. 996 тыс.грн. Из этой суммы Департаменту науки и образования Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) на содержание областных учебных заведений и ПТУ передается 208 млн. 456 тыс. При этом учитываются ПТУ, переданные на финансирование из областного бюджета и расположенные в городах областного значения.
Управлению здравоохранения ХОГА на оплату энергоносителей учреждений здравоохранения передается 145 млн. 369 тыс.грн.