Спорт

  • 138
    •  / 

Харьковчанка выиграла турнир в Анталии

Харьковчанка выиграла турнир в Анталии
Харьковчанка Анастасия Васильева стала победительницей турнира ITF с призовым фондом $15000, который проходил в турецкой Анталии.
Сеянная под вторым номером наша землячка в первом раунде переиграла россиянку Валерию Погребняк — 6:2, 6:4. Следующей соперницей харьковчанки стала Чемре Аныл из Турции, и ей Васильева не позволила взять ни одного гейма — 6:0, 6:0. В четвертьфинале Анастасия встречалась с другой украинской теннисисткой Аленой Фоминой. Уступив в первом сете — 4:6, Настя уверенно выиграла два следующих — 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал, где ее ожидала еще одна украинка — киевлянка Екатерина Слюсар. Борьба двух соотечественниц получилась упорной. Первый сет Васильева проиграла — 2:6, но потом взяла второй — 6:4 и третий — 7:5.

В финале Анастасия встречалась с седьмой ракеткой турнира немкой Таисией Мордергер, которая в полуфинале победила сеянную под пятым номером украинку Софию Ковалец — дочь футболиста, бывшего тренера харьковского «Металлиста» Сергея Ковальца, — 6:3, 6:2. Первый сет финального матча завершился победой Васильевой — 7:5, а во втором Анастасия выиграла — 6:3, став победительницей турнира. Таким образом, она завоевала свой девятый по счету в карьере и первый в этом году одиночный титул ITF.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи