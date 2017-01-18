Харьковчанка выиграла турнир в Анталии

Харьковчанка Анастасия Васильева стала победительницей турнира ITF с призовым фондом $15000, который проходил в турецкой Анталии.

Сеянная под вторым номером наша землячка в первом раунде переиграла россиянку Валерию Погребняк — 6:2, 6:4. Следующей соперницей харьковчанки стала Чемре Аныл из Турции, и ей Васильева не позволила взять ни одного гейма — 6:0, 6:0. В четвертьфинале Анастасия встречалась с другой украинской теннисисткой Аленой Фоминой. Уступив в первом сете — 4:6, Настя уверенно выиграла два следующих — 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал, где ее ожидала еще одна украинка — киевлянка Екатерина Слюсар. Борьба двух соотечественниц получилась упорной. Первый сет Васильева проиграла — 2:6, но потом взяла второй — 6:4 и третий — 7:5.В финале Анастасия встречалась с седьмой ракеткой турнира немкой Таисией Мордергер, которая в полуфинале победила сеянную под пятым номером украинку Софию Ковалец — дочь футболиста, бывшего тренера харьковского «Металлиста» Сергея Ковальца, — 6:3, 6:2. Первый сет финального матча завершился победой Васильевой — 7:5, а во втором Анастасия выиграла — 6:3, став победительницей турнира. Таким образом, она завоевала свой девятый по счету в карьере и первый в этом году одиночный титул ITF.