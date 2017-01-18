В Харькове может пройти чемпионат Европы по боксу

Украина поборется за право принять в июне чемпионат Европы-2017 по боксу среди мужчин.

"Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерации бокса на проведение чемпионата Европы среди мужчин. В этом году континентальное первенство пройдет в июне, поэтому мы имеем достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на самом высоком уровне", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус .По предварительной информации, кроме Украины, на право проведения континентального первенства претендуют также Россия и Турция. В случае положительного решения в пользу Украины чемпионат Европы пройдет в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.Напомним, что наибольшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков провел матчевую встречу с участием "Украинская атаманов" во Всемирной серии бокса и мужской чемпионат Украины.