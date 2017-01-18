Спорт

  • 137
    •  / 

В Харькове может пройти чемпионат Европы по боксу

В Харькове может пройти чемпионат Европы по боксу
Украина поборется за право принять в июне чемпионат Европы-2017 по боксу среди мужчин.
"Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерации бокса на проведение чемпионата Европы среди мужчин. В этом году континентальное первенство пройдет в июне, поэтому мы имеем достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на самом высоком уровне", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус .

По предварительной информации, кроме Украины, на право проведения континентального первенства претендуют также Россия и Турция. В случае положительного решения в пользу Украины чемпионат Европы пройдет в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Напомним, что наибольшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков провел матчевую встречу с участием "Украинская атаманов" во Всемирной серии бокса и мужской чемпионат Украины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи