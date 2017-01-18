В каких источниках освятят воду: расписание

В день православного праздника Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.

Освящение будет проходить у девяти водоемов. Церемонии проведут священнослужители Украинской Православной церкви и Украинской Православной церкви Киевского патриархата.9.00 – 14.00Источник в Саржином яру – митрополит Харьковский и БогодуховскийОнуфрий (УПЦ))9.00 – 14.00Источник в м/р Вишневом,пос. Жуковского – священник (УПЦ КП) и протоиерей Тарасий Войтенко (УПЦ)11.00 – 16.00Источник на ул. Клочковской (район ул. Алексеевской) – иерей Иоанн Левчук (УПЦ)12.00 – 14.00Источник на ул. Минераловодской (Тюринка) – протоиерей Валентин Ковальчук (УПЦ)11.00 – 13.00Источник на ул. Владислава Зубенко – протоиерей Геннадий Бабенко (УПЦ)8.00 – 15.00Источник на ул. Родниковой(ул. Бучмы) – протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)8.00 – 15.00Источник на ул. Метростроителей (район городской поликлиники № 10), Манжосов яр – протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)10.00 – 14.00На р. Харьков в пгт. Большая Даниловка – протоиерей АндрейКирьянчук (УПЦ)9.00 – 15.00Источник на перекресткеул. Печенежской и просп. Льва Ландау – епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан (УПЦ КП)