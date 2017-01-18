Харьков

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В каких источниках освятят воду: расписание

В каких источниках освятят воду: расписание
В день православного праздника Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.
Освящение будет проходить у девяти водоемов. Церемонии проведут священнослужители Украинской Православной церкви и Украинской Православной церкви Киевского патриархата.

9.00 – 14.00
Источник в Саржином яру – митрополит Харьковский и Богодуховский
Онуфрий (УПЦ))

9.00 – 14.00
Источник в м/р Вишневом,
пос. Жуковского – священник (УПЦ КП) и протоиерей Тарасий Войтенко (УПЦ)

11.00 – 16.00
Источник на ул. Клочковской (район ул. Алексеевской) – иерей Иоанн Левчук (УПЦ)

12.00 – 14.00
Источник на ул. Минераловодской (Тюринка) – протоиерей Валентин Ковальчук (УПЦ)

11.00 – 13.00
Источник на ул. Владислава Зубенко – протоиерей Геннадий Бабенко (УПЦ)

8.00 – 15.00
Источник на ул. Родниковой
(ул. Бучмы) – протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)

8.00 – 15.00
Источник на ул. Метростроителей (район городской поликлиники № 10), Манжосов яр – протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)

10.00 – 14.00
На р. Харьков в пгт. Большая Даниловка – протоиерей Андрей
Кирьянчук (УПЦ)

9.00 – 15.00
Источник на перекрестке
ул. Печенежской и просп. Льва Ландау – епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан (УПЦ КП)

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