Харьков

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В детских больницах появятся семейные комнаты

В детских больницах появятся семейные комнаты
В детских больницах появятся семейные комнаты Чтобы маленький пациент не оставался наедине с тяжелой  болезнью и рядом с ним были люди, которые его любят, в украинских детских больницах хотят создать комнаты и даже дома для родственников больных ребятишек.
Часто условия в украинских детских стационарах далеки от цивилизованных и для посетителей, и для маленьких пациентов. Поэтому в детских стационарах хотят создать специально оборудованные помещения, где родители смогут отдохнуть, пообщаться и поиграть с больными детишками. Близость членов семьи позволит ребенку не оставаться один на один с болезнью, быть с теми, кто его любят.  

— Ориентированность на семью, на комфорт всех ее членов во время болезни любого из них я назвал бы философией открытой ладони, — говорит член наблюдательного совета фонда харьковский педиатр Андрей Пеньков. — В семье люди должны поддерживать друг друга, а для этого у них должны быть условия. К сожалению, в украинских больницах родителям маленьких пациентов часто приходится пережить настоящее испытание. Средства на эту кампанию собирает один из крупнейших мировых благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным детям. С помощью акции «Долонька щастя» наши соотечественники уже передали 5 млн грн. Сейчас фонд ведет переговоры с несколькими больницами об открытии «Семейных комнат» и ожидает инициативы от других медицинских учреждений. Не исключено, что семейная комната откроется и при одной из детских больниц Харьковской области.

К слову, в нашем здравоохранении могут быть реализованы еще две инициированнные фондом новаторские программы. Одна из них — мобильная станция помощи — бригады, которые смогут оказывать помощь людям в самых отдаленных уголках области, где медицинское обслуживание менее доступно или не развито.

— Есть случаи, когда больного ребенка доставляют в областной центр по разбитым дорогам нашей области в течение 4–6 часов. Это — преступление, но не оказать помощь — преступление еще большее, — отмечает Андрей Пеньков. — Мобильные бригады нужны, чтобы своевременно оказать людям медицинскую помощь, и я надеюсь, нам удастся их создать.

Суть еще одной программы — создание максимально удобных условий для пребывания в стационарах  маленьких пациентов и их родителей: создание на территориях больниц отдельно стоящих домов, где могут жить родители находящихся на лечении детей. В здании будут даже предусмотрены кухни, где родители смогут готовить себе еду, удобные спальни и помещения для других детей, если в семье не один ребенок. Иногородние родители смогут не только быть рядом с маленьким пациентом, но и экономить на аренде жилья или номера в гостинице, чтобы навещать больного ребенка. Но строительство такого дома в Харьковской области — пока что отдаленная перспектива, признают инициаторы.

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ОН Клиник Харків

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