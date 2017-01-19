Харьковские подростки примут участие в международном исследовании

Организовать участие в этом исследовании правительство поручило МОН Украины, ответственным за его проведение станет Украинский центр оценивания качества образования.В мае 2017 года в Украине пройдет пилотное исследование, участвовать в тестировании и опросе смогут дети, родившиеся в 2002 году. В основном же исследовании (апрель-май 2018) примут участие подростки, которые родились в 2003 году.— Это международное сравнительное исследование, в котором принимают участие 80 стран мира, — рассказывает Александр Сидоренко. — К нему будут привлечены только дети, достигшие 15-летнего возраста, независимо от того, в каком учебном заведении они учатся. Это исследование имеет чрезвычайное значение, поскольку дает возможность объективно оценить состояние образования и сформулировать приоритетные направления для совершенствования отрасли в странах, которые принимают в нем участие.Эти исследования проводятся каждые три года. Страны-участницы отличаются по социально-экономическому положению, имеют свои культурные, национальные особенности, специфику систем образования. По программе PISA подростки проходят тестирование по математике, естественным наукам и чтению, отвечают на вопросы во время анкетирования. Эти исследования не проверяют знания программного материала, зато его задачей является определить у детей способность использовать знания по математике и естественным наукам в жизненных ситуациях, уровень их читательской грамотности.