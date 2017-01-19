Общество

  • 118
    •  / 

Харьковские подростки примут участие в международном исследовании

Харьковские подростки примут участие в международном исследовании
Харьковские подростки примут участие в международном исследовании Харьковские школьники впервые примут участие в международном исследовании качества образования PISA.
Организовать участие в этом исследовании правительство поручило МОН Украины, ответственным за его проведение станет Украинский центр оценивания качества образования.

В мае 2017 года в Украине пройдет пилотное исследование, участвовать в тестировании и опросе смогут дети, родившиеся в 2002 году. В основном же исследовании (апрель-май 2018) примут участие подростки, которые родились в 2003 году.

— Это международное сравнительное исследование, в котором принимают участие 80 стран мира, — рассказывает Александр Сидоренко. — К нему будут привлечены только дети, достигшие 15-летнего возраста, независимо от того, в каком учебном заведении они учатся. Это исследование имеет чрезвычайное значение, поскольку дает возможность  объективно оценить состояние образования и сформулировать приоритетные направления для совершенствования отрасли в странах, которые принимают в нем участие.

Эти исследования проводятся каждые три года. Страны-участницы отличаются по социально-экономическому положению, имеют свои культурные, национальные особенности, специфику систем образования. По программе PISA подростки проходят тестирование по математике, естественным наукам и чтению, отвечают на вопросы во время анкетирования. Эти исследования не проверяют знания программного материала, зато его задачей является определить у детей способность  использовать знания по математике и естественным наукам в жизненных ситуациях, уровень их читательской грамотности.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи