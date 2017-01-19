Харьковчане жалуются на увольнения

О переводе на полставки должны были предупредить в октябре
По словам и. о. начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Елены Петренко, жалуются и бюджетники, и сотрудники частных предприятий.
— Одна из претензий — людей заставляют писать заявления и приказом переводят на неполный рабочий день либо отправляют в неоплачиваемый отпуск, — говорит она. — Между тем, согласно статье 32 КЗоТ, в случае изменений условий или оплаты труда работодатель должен предупредить об этом работника за два месяца — письменно, под расписку. Через два месяца он может изменить условия труда, но с обязательной аргументацией. Если был приказ о переводе на неполный рабочий день без предупреждения за два месяца, а также, если нет оплаты простоя (когда сотрудника насильно отправили в неоплачиваемый отпуск) — мы штрафуем такого работодателя.
Многие бюджетные организации, по ее словам, сейчас попали в непростую ситуацию, поскольку бюджет и фонд оплаты труда не позволяют им выплачивать выросшую минималку. В результате приходится либо наращивать долг по зарплате (а она в области и так более 2 млн), либо принимать какие-то меры.
— Хочется надеяться, что это временное явление, и бюджеты таких организаций будут откорректированы. Поскольку и Минсоцполитики, и вице-премьер Павел Розенко утверждают, что бюджетникам деньги поступят в полном объеме. На этом делался особый акцент и на селекторном совещании ХОГА и Минсоцполитики. Было указание: если такие нарушения касаются бюджетников — направлять письма непосредственно в профильные министерства, например, Минздрав, Министерство образования и науки и т. д. Если имеется безосновательный перевод на неполный рабочий день – это грозит разрывом контракта — говорит Елена Петренко.
Что делать, если работодатель предлагает уволиться
Еще одна проблема, с которой столкнулись харьковчане, — массовые увольнения.
— Если сотрудника увольняют по сокращению штатов (ст. 40 КЗОТ), то работодатель должен известить его об этом за два месяца. Кроме того, сокращение должно быть согласовано с профсоюзами и сопровождаться выплатой выходного пособия в размере заработной платы за один месяц, — поясняет Елена Петренко.
Поскольку работодателям сокращать сотрудника не выгодно (где взять деньги на выходное пособие?), работников вынуждают писать заявления на увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.
— С таким принуждением бороться сложно, — разводит руками Елена Петренко. — Поскольку факт принуждения нужно доказать. Например, это может быть либо видеосъемка, либо переписка по электронной почте. В противном случае к работодателю, который демонстрирует собственноручно написанное сотрудником заявление, претензий не предъявишь. А посему я бы советовала работнику, которому настоятельно рекомендуют уволиться, просто не писать заявление — пусть сокращают по сороковой статье.
А вот жалоб на вывод сотрудника из штата и перевод на неофициальное трудоустройство в областной Гоструда еще не поступало. Хотя сегодня это тоже достаточно распространенное явление.
— Большие субъекты хозяйствования стараются своих сотрудников принимать на работу официально, другое дело, что это может быть частично, то есть официально — на минималке, остальная часть зарплаты — «в конверте». Трудом неоформленных сотрудников в основном малые субъекты хозяйствования. За каждого неоформленного сотрудника предусмотрен штраф в размере 30 минимальных зарплат, или 96 тысяч гривен, — напоминает Елена Назаренко. — Но такого рода жалоб пока нет. Да оно и понятно, люди бояться лишиться рабочего места и остаться на голодном пайке.
За недопуск инспектора пока никто не оштрафован
Получив жалобу, инспекторы после согласования с центральным аппаратом (по словам Елена Петренко, это занимает день-два) выходят на проверку. В этом случае нагрянуть на предприятие, в фирму или организацию они могут без предупреждения. Однако внезапным визит получается не всегда.
— На больших предприятиях, где есть проходная, канцелярия, мы можем без проблем увидеть представителя субъекта хозяйствования и вручить ему направление на проверку, – говорит Елена Петренко. — Совсем другая история, если это ФЛП, у которых юридический адрес, как правило, — квартира. Отправиться с проверкой на квартиру мы не можем, поэтому вынуждены предупредить предпринимателя, что к нему пожалует инспектор, дабы он сообщил место, в котором фактически осуществляет свою деятельность, и пригласить его туда на проверку.
Если в Гоструда даже знают адрес, по которому предприниматель развернул свой бизнес, — например, если это киоск или маленький магазинчик, явиться туда без предупреждения тоже не получится, поскольку самого предпринимателя там может не оказаться. А вручать направление на проверку киоскеру или продавцу, который, скорее всего, не оформлен (самая распространенная отговорка — он «на стажировке»), инспектор не может.
Кстати, на прошлой неделе был прецедент, когда инспектора пытались не пустить на предприятие с проверкой.
— Но когда мы разъяснили, какие штрафы за это грозят, уже в понедельник допуск получили, — говорит Елена Петренко. — Так что пока штрафов за недопуск нашего сотрудника не было.
В случае недопущения государственного инспектора по труду к проведению проверки предусмотрен штраф в размере до трех минимальных зарплат (9600 грн.). Если же тема проверки — не оформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат в «конвертах», то штраф за недопущение инспектора возрастает до 100 минимальных заработных плат (320000 гривен).
Налоговые поступления посчитают в мае
Как сообщили «Вечернему Харькову»
в ГФС Харьковской области, работодатели должны подавать отчет, в котором указывается заработная плата сотрудников, в течение 40 дней по окончании квартала. Так что как изменились поступления в бюджет в связи с ростом «минималки», можно будет оценить не раньше 15 мая.
На Харьковщине в течение 2016 года 22200 ФЛП снялись с учета, из них 15622 — в декабре.