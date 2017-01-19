Харьковчане жалуются на увольнения

Едва успела вступить в силу новация о повышении минимальной заработной платы вдвое, как в Госинспекцию по труду посыпался шквал обращений как от сотрудников, которых уволили или перевели на неполный рабочий день, так и от работодателей — с просьбой разъяснить, где взять деньги на зарплату.

О переводе на полставки должны были предупредить в октябре

Что делать, если работодатель предлагает уволиться

Налоговые поступления посчитают в мае





На Харьковщине в течение 2016 года 22200 ФЛП снялись с учета, из них 15622 — в декабре. Как сообщили «Вечернему Харькову» в ГФС Харьковской области, работодатели должны подавать отчет, в котором указывается заработная плата сотрудников, в течение 40 дней по окончании квартала. Так что как изменились поступления в бюджет в связи с ростом «минималки», можно будет оценить не раньше 15 мая.На Харьковщине в течение 2016 года 22200 ФЛП снялись с учета, из них 15622 — в декабре.

По словам и. о. начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Елены Петренко, жалуются и бюджетники, и сотрудники частных предприятий.— Одна из претензий — людей заставляют писать заявления и приказом переводят на неполный рабочий день либо отправляют в неоплачиваемый отпуск, — говорит она. — Между тем, согласно статье 32 КЗоТ, в случае изменений условий или оплаты труда работодатель должен предупредить об этом работника за два месяца — письменно, под расписку. Через два месяца он может изменить условия труда, но с обязательной аргументацией. Если был приказ о переводе на неполный рабочий день без предупреждения за два месяца, а также, если нет оплаты простоя (когда сотрудника насильно отправили в неоплачиваемый отпуск) — мы штрафуем такого работодателя.Многие бюджетные организации, по ее словам, сейчас попали в непростую ситуацию, поскольку бюджет и фонд оплаты труда не позволяют им выплачивать выросшую минималку. В результате приходится либо наращивать долг по зарплате (а она в области и так более 2 млн), либо принимать какие-то меры.— Хочется надеяться, что это временное явление, и бюджеты таких организаций будут откорректированы. Поскольку и Минсоцполитики, и вице-премьер Павел Розенко утверждают, что бюджетникам деньги поступят в полном объеме. На этом делался особый акцент и на селекторном совещании ХОГА и Минсоцполитики. Было указание: если такие нарушения касаются бюджетников — направлять письма непосредственно в профильные министерства, например, Минздрав, Министерство образования и науки и т. д. Если имеется безосновательный перевод на неполный рабочий день – это грозит разрывом контракта — говорит Елена Петренко.Еще одна проблема, с которой столкнулись харьковчане, — массовые увольнения.— Если сотрудника увольняют по сокращению штатов (ст. 40 КЗОТ), то работодатель должен известить его об этом за два месяца. Кроме того, сокращение должно быть согласовано с профсоюзами и сопровождаться выплатой выходного пособия в размере заработной платы за один месяц, — поясняет Елена Петренко.Поскольку работодателям сокращать сотрудника не выгодно (где взять деньги на выходное пособие?), работников вынуждают писать заявления на увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.— С таким принуждением бороться сложно, — разводит руками Елена Петренко. — Поскольку факт принуждения нужно доказать. Например, это может быть либо видеосъемка, либо переписка по электронной почте. В противном случае к работодателю, который демонстрирует собственноручно написанное сотрудником заявление, претензий не предъявишь. А посему я бы советовала работнику, которому настоятельно рекомендуют уволиться, просто не писать заявление — пусть сокращают по сороковой статье.А вот жалоб на вывод сотрудника из штата и перевод на неофициальное трудоустройство в областной Гоструда еще не поступало. Хотя сегодня это тоже достаточно распространенное явление.— Большие субъекты хозяйствования стараются своих сотрудников принимать на работу официально, другое дело, что это может быть частично, то есть официально — на минималке, остальная часть зарплаты — «в конверте». Трудом неоформленных сотрудников в основном малые субъекты хозяйствования. За каждого неоформленного сотрудника предусмотрен штраф в размере 30 минимальных зарплат, или 96 тысяч гривен, — напоминает Елена Назаренко. — Но такого рода жалоб пока нет. Да оно и понятно, люди бояться лишиться рабочего места и остаться на голодном пайке.За недопуск инспектора пока никто не оштрафованПолучив жалобу, инспекторы после согласования с центральным аппаратом (по словам Елена Петренко, это занимает день-два) выходят на проверку. В этом случае нагрянуть на предприятие, в фирму или организацию они могут без предупреждения. Однако внезапным визит получается не всегда.— На больших предприятиях, где есть проходная, канцелярия, мы можем без проблем увидеть представителя субъекта хозяйствования и вручить ему направление на проверку, – говорит Елена Петренко. — Совсем другая история, если это ФЛП, у которых юридический адрес, как правило, — квартира. Отправиться с проверкой на квартиру мы не можем, поэтому вынуждены предупредить предпринимателя, что к нему пожалует инспектор, дабы он сообщил место, в котором фактически осуществляет свою деятельность, и пригласить его туда на проверку.Если в Гоструда даже знают адрес, по которому предприниматель развернул свой бизнес, — например, если это киоск или маленький магазинчик, явиться туда без предупреждения тоже не получится, поскольку самого предпринимателя там может не оказаться. А вручать направление на проверку киоскеру или продавцу, который, скорее всего, не оформлен (самая распространенная отговорка — он «на стажировке»), инспектор не может.Кстати, на прошлой неделе был прецедент, когда инспектора пытались не пустить на предприятие с проверкой.— Но когда мы разъяснили, какие штрафы за это грозят, уже в понедельник допуск получили, — говорит Елена Петренко. — Так что пока штрафов за недопуск нашего сотрудника не было.В случае недопущения государственного инспектора по труду к проведению проверки предусмотрен штраф в размере до трех минимальных зарплат (9600 грн.). Если же тема проверки — не оформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат в «конвертах», то штраф за недопущение инспектора возрастает до 100 минимальных заработных плат (320000 гривен).