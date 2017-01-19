Дэвида Боуи и Леонарда Коэна посмертно номинировали на премию Brit Awards
19 января 2017 г.
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19 января 2017 г.
Боуи номинирован в категории «Британский сольный исполнитель». На это звание также претендуют певец Крейг Дэвид и рэпер Скепта.
Церемония награждения пройдет 22 февраля в Лондоне.
Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.
О смерти канадского певца, поэта и писателя Леонарда Коэна стало известно 11 ноября 2016-го. Ему было 82 года.
Brit Awards — британский аналог «Грэмми». Присуждает премию Британская ассоциация производителей фонограмм. Чаще всего ее лауреатом становился певец Робби Уильямс — на его счету 17 статуэток, включая пять в составе группы Take That. В феврале 2016-го британская певица Адель завоевала четыре награды премии.
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