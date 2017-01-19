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Дэвида Боуи и Леонарда Коэна посмертно номинировали на премию Brit Awards

Дэвида Боуи и Леонарда Коэна посмертно номинировали на премию Brit Awards
Скончавшиеся в 2016 году исполнители Дэвид Боуи и Леонард Коэн стали номинантами музыкальной премии Brit Awards.
Об этом сообщается на сайте награды.

Боуи номинирован в категории «Британский сольный исполнитель». На это звание также претендуют певец Крейг Дэвид и рэпер Скепта.

Церемония награждения пройдет 22 февраля в Лондоне.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

О смерти канадского певца, поэта и писателя Леонарда Коэна стало известно 11 ноября 2016-го. Ему было 82 года.

Brit Awards — британский аналог «Грэмми». Присуждает премию Британская ассоциация производителей фонограмм. Чаще всего ее лауреатом становился певец Робби Уильямс — на его счету 17 статуэток, включая пять в составе группы Take That. В феврале 2016-го британская певица Адель завоевала четыре награды премии.

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