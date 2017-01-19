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Создатели «Звездных войн» открестились от цифровой версии принцессы Леи

Создатели «Звездных войн» открестились от цифровой версии принцессы Леи
Кинокомпания Lucasfilm опровергла сообщения о том, что в новых «Звездных войнах» появится цифровая версия актрисы Кэрри Фишер в роли принцессы Леи.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте франшизы.

«Мы хотим заверить наших фанатов, что Lucasfilm не собирается возрождать при помощи графики образ Керри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы», — отметили в кинокомпании.

Представители Lucasfilm подчеркнули, что бережно хранят память об актрисе. «Мы будем бороться за прославление всего, что она сделала для "Звездных войн"», — заявили они.

Компания уже прибегала к «воскрешению» актеров. В спин-оффе «Изгой-один: Звездные войны. Истории» появился персонаж Уиллхафф Таркин — чиновник галактической Империи из фильма 1977 года («Эпизод IV. Новая надежда»). Сыгравший его британский актер Питер Кушинг умер в 1994-м. Создатели спин-оффа использовали компьютерную графику, чтобы воссоздать образ скончавшегося артиста.

Фишер умерла в больнице в конце декабря 2016 года в возрасте 60 лет. В роли принцессы Леи она ранее появлялась в четырех фильмах киноэпопеи: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).

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