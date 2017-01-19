Джеймс Кэмерон снимет документальный сериал
19 января 2017 г.
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19 января 2017 г.
В новом проекте Кэмерон расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений.
Кинематографист отметил, что в детстве постоянно пересматривал фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». «Эта картина вдохновила меня стать режиссером. Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм», — рассказал Кэмерон. В своем проекте он намерен ответить на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики.
Джеймс Кэмерон — создатель фильмов «Титаник», «Аватар», «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Помимо режиссерской деятельности он известен как исследователь подводного мира.
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