Культура

  • 108
    •  / 

Названы самые дорогие ныне живущие художницы

Названы самые дорогие ныне живущие художницы
Портал Artnet составил рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц.
Список возглавила японка Яеи Кусама, чья картина «Белый №28» в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов.

На второй строчке — американский фотограф Синди Шерман: 17 ее работ были проданы за суммы, превышающие миллион долларов. Самое дорогое из ее произведений куплено за 6,7 миллиона.

Тройку замыкает английская представительница оп-арта Бриджет Райли. В 2016-м ее безымянное полотно 1966 года ушло на торгах Christie's за 5,7 миллиона долларов.

В топ-10 вошли также Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель.

В числе самых дорогих ныне живущих художников-мужчин такие деятели, как Аниш Капур, Герхард Рихтер, Джаспер Джонс, Кристофер Вул и Джефф Кунс.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи