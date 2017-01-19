Харьков

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Харьковский авиазавод оказался в центре скандала

Харьковский авиазавод оказался в центре скандала
Харьковский авиазавод оказался в центре скандала Бывшее руководство харьковского авиазавода подозревают в присвоении 50 млн гривен. 
Следователи НАБУ установили, что должностные лица ГП «Харьковское государственное производственное авиационное предприятие» по предварительному сговору с должностными лицами компании Portvilla Тrading LP (Эдинбург, Шотландия) в течение 2013–2015 годов присвоили средства госпредприятия в размере более 50 млн грн. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда от 11 января 2017 года.

Суд установил, что 1 марта 2013 года между ХГПАП и компанией Portvilla Тrading LP был заключен агентский договор о предоставлении британской компанией услуг, согласно которому авиазавод обязуется перечислить ей вознаграждение в размере 6% стоимости самолета.

— Это распространенная практика, когда предприятие заключает агентский договор по продвижению своей продукции на рынке. И 6% от стоимости продукции — вполне нормальная сумма вознаграждения, — комментирует член правления Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин. — В данном случае авиазаводом был заключен агентский договор с британской компанией: два самолета АН-74 общей стоимостью более 59 млн долларов планировалось поставить в Казахстан (в погранслужбу Комитета национальной безопасности и внутренние войска МВД Республики Казахстан). Однако казахи утверждают, что к ним никто не обращался по продвижению этих самолетов. Между тем в течение 2013–2015 годов должностными лицами ХГПАП было  перечислено на счет британской компании более 50 млн грн. якобы за предоставление услуг по организации проведения переговоров. Фирма, которая взяла агентские, может, и существует, но с казахами она не контактировала и никоим образом не помогала эти АН-74 поставить в Казахстан.

Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело, потому что руководители этого предприятия подпадают под подследственность НАБУ. Оно рассматривается в Соломенском суде. Суд разрешил детективам НАБУ обратиться с поручением в компетентные органы Латвийской Республики о получении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Rietumu Banka.

— Потому что именно в этот рижский банк переводились все счета, ведь известно, что в Латвии легкое налогообложение, — поясняет Евгений Лисичкин.

По словам эксперта, если следователи НАБУ найдут подтверждение, что договор с британской фирмой был заключен руководством харьковского авиазавода с целью присвоения государственных средств, будет суд. Руководству ХГПАП грозит наказание по ч. 5 ст. 191 УКУ — «присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц».

— Карается лишением свободы на срок от 7 до 12 с лишением права занимать соответствующие должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — уточнил Евгений Лисичкин.

По его словам, с 2008 по 2015 год авиазавод возглавлял Анатолий Мялица, который в свое время был министром промышленной политики. Сейчас заводом руководит его первый заместитель — Игорь Сумцов.

— Кстати, самолеты, на которые поступил заказ от Казахстана, готовы только на 80%, хотя до конца 2016 года их уже должны были поставить в Казахстан. Связано это отчасти с тем, что комплектующие — российские, с которыми возникли сложности. Контракт продлили до конца 2017 года, — отмечает Евгений Лисичкин. — Сейчас завод работает, можно сказать, в тестовом режиме, и согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей находится в состоянии банкротства.

На предприятии ситуацию не комментируют.

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