В Финляндии открылась выставка нарисованных медведем картин
19 января 2017 г.
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19 января 2017 г.
По информации агентства, животное не стало посещать свою экспозицию, так как впало в спячку.
«Мы даем ему краску, фанеру и бумагу. Он творит, когда остается один, — садится и водит лапами по бумаге», — рассказал Паси Йентти, сотрудник центра для животных Куусамо, где проживает Юусо.
Смотрители учреждения обнаружили любовь медведя к рисованию, когда занимались покраской зданий в Куусамо. «Юусо на лапы попала краска, и он стал делать ей отметины», — добавил Йентти.
Центр для животных заработал на продаже 15 картин, написанных Юусо, уже около 8,5 тысячи долларов. Дебютная выставка медведя насчитывает 11 новых произведений.
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