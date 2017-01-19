Культура

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Создатель «Бивиса и Баттхеда» снимет мультсериал про кантри-музыку

Создатель «Бивиса и Баттхеда» снимет мультсериал про кантри-музыку
Майк Джайдж, создатель анимационных сериалов «Бивис и Баттхед» и «Царь горы», ведет работу над новым мультфильмом об истории кантри-музыки.

Проект называется Mike Judge Presents: Tales From the Tour Bus («Майк Джадж представляет: Истории из автобусного тура»). В первом сезоне будет восемь эпизодов, которые покажут на кабельной сети Cinemax.

Помимо «Бивиса и Баттхеда» и «Царя горы», в фильмографии Джаджа такие шоу, как «Офисное пространство» и «Кремниевая долина». Он также выступил режиссером антиутопической комедии «Идиократия» и озвучил Кенни в полнометражном мультфильме «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный».

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