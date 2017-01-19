Фрэнсис Форд Коппола заключил контракт на поставку вин для церемонии «Оскар»
19 января 2017 г.
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19 января 2017 г.
Вина режиссера также будут разливать на фестивале «Сандэнс», который начнется 19 января.
Фрэнсис Форд Коппола — шестикратный лауреат премии «Оскар». В 2017 году церемония награждения пройдет 26 февраля.
Усадьбу с виноградниками в округе Напа, штат Калифорния, Коппола приобрел в 1975 году. В его винодельнях производится более десяти сортов вин.
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