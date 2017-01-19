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Фрэнсис Форд Коппола заключил контракт на поставку вин для церемонии «Оскар»

Фрэнсис Форд Коппола заключил контракт на поставку вин для церемонии «Оскар»
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил, что его винодельня станет официальным поставщиком вин для церемонии «Оскар» в течение последующих трех лет.

Вина режиссера также будут разливать на фестивале «Сандэнс», который начнется 19 января.

Фрэнсис Форд Коппола — шестикратный лауреат премии «Оскар». В 2017 году церемония награждения пройдет 26 февраля.

Усадьбу с виноградниками в округе Напа, штат Калифорния, Коппола приобрел в 1975 году. В его винодельнях производится более десяти сортов вин.

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