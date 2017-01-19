Общество

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Выпускные экзамены в этом году отменяются

Выпускные экзамены в этом году отменяются
Выпускные экзамены в этом году отменяются С 6 февраля начнется регистрация на ВНО-2017.
Какие новшества ждут абитуриентов в этом году, рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

В 2017 году ВНО  будет иметь несколько особенностей.

– Сроки регистрации на ВНО в этом году будут немного сокращены. Мы убедились в том, что какую продолжительность регистрации ни установи, основная масса абитуриентов регистрируется в последнюю неделю. Поэтому в этом году она начнется 6 февраля, закончится 17 марта.  Пакеты регистрационных документов абитуриенты будут оформлять вместе с классными руководителями в своих школах, а потом подавать их в ХРЦОКО. Это жесткое условие обусловлено тем, что в этом году впервые за всю историю Украины в школах не будет выпускных экзаменов – так называемой государственной итоговой аттестации: она объединяется с внешним независимым оцениванием. Выпускники школ должны пройти обязательные тесты по украинскому языку и литературе (для ГИА будет оцениваться только украинский язык) и на выбор сдать математику или историю Украины (по этому предмету для школьной аттестации будут учитываться часть ответов, касающиеся ХХ и начала ХХI веков). Третий предмет, который войдет в аттестацию,  абитуриент выберет сам, – поясняет Александр Сидоренко.

Сократятся и сроки проведения ВНО:  начнется почти на 20 дней позже, чем в прошлом году, – 23 мая и завершится 16 июня. Это сделано по предложениям и детей, и работников школы, говорит Александр Сидоренко, поскольку в 2016-м тем, кто участвовал в тестировании, нужно было быстро закончить учебную программу к 5 мая. Абитуриенты смогут сдать ВНО по четырем предметам, три из которых будут использоваться как конкурсные при поступлении в вузы.

– Одно из особенностей нынешнего года – по всем иностранным языкам тестирование будет проходить в один день. Это не ущемляет прав абитуриента, поскольку ни один украинский вуз двух сертификатов по иностранному языку не требует, и участникам ВНО достаточно выбрать для тестирования один иностранный язык, – говорит Александр Сидоренко.

Уже известны и некоторые новшества 2018 года. Так, Министерство образования и науки намерено сделать иностранный язык еще одним обязательным предметом для ВНО. Чтобы выпускники могли заранее подготовиться, в 2017 году ХРЦОКО будет проводить апробационное тестирование по иностранному языку.

– В ВНО по иностранному языку будут использоваться элементы аудирования: прослушивание аудиотекста и формирование ответов на вопросы по тексту, – рассказывает директор ХРЦОКО. – Это новое направление в ВНО представляет для сотрудников нашего центра некоторую сложность: мы должны обеспечить аудитории качественным оборудованием для аудиовоссоздания звука. В экспериментальной части  принимать участие будут не все школьники –  сделают выборку абитуриентов.

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